https://ria.ru/20240906/ukraina-1971192187.html

Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны

Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - РИА Новости, 06.09.2024

Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны

Украина рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:30

2024-09-06T22:30

2024-09-06T22:30

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Владимир Зеленский 24 августа заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". "Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница", - написал Камышин в своем Telegram-канале. Он добавил, что эти обещания были озвучены на заседании рабочей группы на военной базе Рамштайн в Германии. На нем Украина презентовала производственные способности своей армии, попросила в очередной раз партнеров "закупать больше вооружения именно у украинских производителей", отметил Камышин. В феврале Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года. ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 6 сентября украинские войска выпустили по территории Белгородской области 87 снарядов, в результате чего один человек погиб. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Так, подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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россия, украина, литва, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, в мире