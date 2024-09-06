Рейтинг@Mail.ru
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971192187.html
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - РИА Новости, 06.09.2024
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны
Украина рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:30
2024-09-06T22:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
литва
владимир зеленский
алексей данилов
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Владимир Зеленский 24 августа заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". "Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница", - написал Камышин в своем Telegram-канале. Он добавил, что эти обещания были озвучены на заседании рабочей группы на военной базе Рамштайн в Германии. На нем Украина презентовала производственные способности своей армии, попросила в очередной раз партнеров "закупать больше вооружения именно у украинских производителей", отметил Камышин. В феврале Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года. ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 6 сентября украинские войска выпустили по территории Белгородской области 87 снарядов, в результате чего один человек погиб. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Так, подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240906/shaffer-1971190085.html
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
россия
украина
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, литва, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Литва, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны

Экс-министр Камышин: Украина надеется получить от Литвы €10 млн на ракеты-дроны

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Владимир Зеленский 24 августа заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве
Вчера, 22:00
"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница", - написал Камышин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что эти обещания были озвучены на заседании рабочей группы на военной базе Рамштайн в Германии. На нем Украина презентовала производственные способности своей армии, попросила в очередной раз партнеров "закупать больше вооружения именно у украинских производителей", отметил Камышин.
В феврале Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года.
ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 6 сентября украинские войска выпустили по территории Белгородской области 87 снарядов, в результате чего один человек погиб. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"До конца этого месяца". Для свержения Зеленского все готово
Вчера, 08:00
Так, подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛитваВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала