https://ria.ru/20240906/ukraina-1971153637.html
СМИ: около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией
СМИ: около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 06.09.2024
СМИ: около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией
Порядка 1,5 тысячи человек осудили на Украине за сотрудничество с Россией, почти все они подали прошения на участие в обмене заключенными между Москвой и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:12
2024-09-06T19:12
2024-09-06T19:12
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи человек осудили на Украине за сотрудничество с Россией, почти все они подали прошения на участие в обмене заключенными между Москвой и Киевом, сообщает газета Times. "Прокуратура (Украины с начала СВО – ред.) возбудила более 8 тысяч уголовных дел, примерно 1,5 тысячи человек находятся в тюрьме за сотрудничество (с Россией – ред.)", - пишет издание. По данным газеты, сотрудники которой пообщались с рядом заключенных, 98% из них подали прошение на участие в программе обмена пленными между Москвой и Киевом. В феврале британская газета Guardian сообщала, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел, "связанных с сотрудничеством" с РФ. Украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся в определенных тюрьмах, где их держат вдали от других заключенных. За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
СМИ: около 1,5 тысячи граждан Украины осудили за сотрудничество с Россией
Times: около 1,5 тысячи человек осудили на Украине за сотрудничество с Россией