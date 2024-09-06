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В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971129248.html
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта - РИА Новости, 06.09.2024
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта
Нападением на Курскую область Украина открыла пятый фронт, расширив линию соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:31
2024-09-06T17:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нападением на Курскую область Украина открыла пятый фронт, расширив линию соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Вы теперь открыли пятый фронт, это что-то новое, &lt;…&gt; но это пятый фронт, который они не могут должным образом укомплектовать", — отметил он.По словам эксперта, решение Киева позволяет российским войскам продолжить расширять контроль в Донбассе. В результате это обернется лишь новым поражением для Украины, резюмировал Шаффер.Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html
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Специальная военная операция на Украине
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта

Шаффер: Украина фактически открыла пятый фронт, напав на Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нападением на Курскую область Украина открыла пятый фронт, расширив линию соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Вы теперь открыли пятый фронт, это что-то новое, <…> но это пятый фронт, который они не могут должным образом укомплектовать", — отметил он.
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По словам эксперта, решение Киева позволяет российским войскам продолжить расширять контроль в Донбассе. В результате это обернется лишь новым поражением для Украины, резюмировал Шаффер.
Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на Украине
 
 
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