https://ria.ru/20240906/ukraina-1971129248.html
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта - РИА Новости, 06.09.2024
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта
Нападением на Курскую область Украина открыла пятый фронт, расширив линию соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:31
2024-09-06T17:31
2024-09-06T17:31
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79e6f6f1e829ec336e928b9eee7821c.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нападением на Курскую область Украина открыла пятый фронт, расширив линию соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Вы теперь открыли пятый фронт, это что-то новое, <…> но это пятый фронт, который они не могут должным образом укомплектовать", — отметил он.По словам эксперта, решение Киева позволяет российским войскам продолжить расширять контроль в Донбассе. В результате это обернется лишь новым поражением для Украины, резюмировал Шаффер.Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240906/kurskaya_oblast-1971098977.html
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Специальная военная операция на Украине
В США заговорили об открытии Украиной пятого фронта
Шаффер: Украина фактически открыла пятый фронт, напав на Курскую область
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Нападением на Курскую область Украина открыла пятый фронт, расширив линию соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире
YouTube-канала Judging Freedom.
"Вы теперь открыли пятый фронт, это что-то новое, <…> но это пятый фронт, который они не могут должным образом укомплектовать", — отметил он.
По словам эксперта, решение Киева позволяет российским войскам продолжить расширять контроль в Донбассе. В результате это обернется лишь новым поражением для Украины, резюмировал Шаффер.
Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.