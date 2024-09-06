Рейтинг@Mail.ru
Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:27 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971127668.html
Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце
Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце - РИА Новости, 06.09.2024
Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце
Член комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно скончалась при проверке Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:27
2024-09-06T17:27
религия
украина
тернопольская область
в мире
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Член комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно скончалась при проверке Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области, сообщает в пятницу местное издание "Срочно". "Трагический случай произошел вчера, 5 сентября. Во время проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно Богоявленского монастыря, скоропостижно скончалась представительница комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным "Срочно", полиция следов насильственной смерти не обнаружила. При минкультуры Украины создана комиссия, которая занимается проверками состояния сохранности государственного имущества монастырей и храмов, расположенных на территории страны, в том числе и Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В большинстве случаев находится масса нарушений, после чего обители просто опечатывают. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/mitropolit-1967657787.html
https://ria.ru/20240825/tserkov-1968348761.html
украина
тернопольская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_92:0:1009:688_1920x0_80_0_0_9d4b5c6550cbefb746d980f707a6eddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, тернопольская область, в мире, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Тернопольская область, В мире, Ситуация вокруг УПЦ
Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце

"Срочно": на Украине при проверке Богоявленского монастыря умерла член комиссии

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Член комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно скончалась при проверке Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области, сообщает в пятницу местное издание "Срочно".
"Трагический случай произошел вчера, 5 сентября. Во время проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно Богоявленского монастыря, скоропостижно скончалась представительница комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали в суде
21 августа, 20:58
По данным "Срочно", полиция следов насильственной смерти не обнаружила.
При минкультуры Украины создана комиссия, которая занимается проверками состояния сохранности государственного имущества монастырей и храмов, расположенных на территории страны, в том числе и Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В большинстве случаев находится масса нарушений, после чего обители просто опечатывают.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Папа римский прокомментировал ситуацию вокруг запрета УПЦ
25 августа, 13:23
 
РелигияУкраинаТернопольская областьВ миреСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала