https://ria.ru/20240906/ukraina-1971127668.html

Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце

Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце - РИА Новости, 06.09.2024

Член комиссии от Минкультуры Украины умерла при проверке храма в Кременце

Член комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно скончалась при проверке Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:27

2024-09-06T17:27

2024-09-06T17:27

религия

украина

тернопольская область

в мире

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Член комиссии от министерства культуры и информационной политики Украины внезапно скончалась при проверке Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области, сообщает в пятницу местное издание "Срочно". "Трагический случай произошел вчера, 5 сентября. Во время проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно Богоявленского монастыря, скоропостижно скончалась представительница комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным "Срочно", полиция следов насильственной смерти не обнаружила. При минкультуры Украины создана комиссия, которая занимается проверками состояния сохранности государственного имущества монастырей и храмов, расположенных на территории страны, в том числе и Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В большинстве случаев находится масса нарушений, после чего обители просто опечатывают. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/mitropolit-1967657787.html

https://ria.ru/20240825/tserkov-1968348761.html

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украина, тернопольская область, в мире, ситуация вокруг упц