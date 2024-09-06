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В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине - РИА Новости, 06.09.2024
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15:11 06.09.2024 (обновлено: 20:50 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html
В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине
В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине - РИА Новости, 06.09.2024
В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине
Экономические проблемы на Украине привели к неспособности государства выполнять свои базовые функции, заявил депутат Александр Колтунович на заседании Верховной РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:11
2024-09-06T20:50
в мире
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верховная рада украины
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александр колтунович
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экономические проблемы на Украине привели к неспособности государства выполнять свои базовые функции, заявил депутат Александр Колтунович на заседании Верховной рады."Экономические и бюджетные неурядицы, которые мы имеем на сегодняшний день, выливаются в дефицит бюджета, в дефицит оборонного бюджета и в целом в неспособность выполнять свои базовые функции", — отметил он.По словам Колтуновича, киевская власть уже не способна обеспечивать даже защищенные статьи бюджета страны."Мы получим сумасшедшие проблемы в дальнейшем", — предупредил он.В пятницу депутат Рады Роксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона заявила, что у киевского режима нет денег даже на положенные выплаты военным ВСУ.В августе украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о критической нехватке средств на оборонные нужды — дефицит более 12 миллиардов долларов.Как писала Financial Times, Украина выделила почти половину годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы — всего 46 миллиардов долларов. Депутат Рады Александра Устинова обращала внимание, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
https://ria.ru/20240906/kiev-1971150078.html
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в мире, украина, верховная рада украины, киев, сша, александр колтунович, александр устинов, вооруженные силы украины, денис шмыгаль, g7
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Киев, США, Александр Колтунович, Александр Устинов, Вооруженные силы Украины, Денис Шмыгаль, G7
В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине

Депутат Рады: власть на Украине больше не способна выполнять свои функции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Верховная Рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экономические проблемы на Украине привели к неспособности государства выполнять свои базовые функции, заявил депутат Александр Колтунович на заседании Верховной рады.
"Экономические и бюджетные неурядицы, которые мы имеем на сегодняшний день, выливаются в дефицит бюджета, в дефицит оборонного бюджета и в целом в неспособность выполнять свои базовые функции", — отметил он.
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По словам Колтуновича, киевская власть уже не способна обеспечивать даже защищенные статьи бюджета страны.
«
"Мы получим сумасшедшие проблемы в дальнейшем", — предупредил он.
В пятницу депутат Рады Роксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона заявила, что у киевского режима нет денег даже на положенные выплаты военным ВСУ.
В августе украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о критической нехватке средств на оборонные нужды — дефицит более 12 миллиардов долларов.
Как писала Financial Times, Украина выделила почти половину годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы — всего 46 миллиардов долларов. Депутат Рады Александра Устинова обращала внимание, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныКиевСШААлександр КолтуновичАлександр УстиновВооруженные силы УкраиныДенис ШмыгальG7
 
 
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