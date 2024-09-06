https://ria.ru/20240906/ukraina-1971047699.html
Германия планирует поставить ВСУ танки Leopard 1A5
Германия планирует поставить ВСУ танки Leopard 1A5 - РИА Новости, 06.09.2024
Германия планирует поставить ВСУ танки Leopard 1A5
Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами поставить Украине ещё 77 танков Leopard 1A5, причём хочет это сделать как можно быстрее, заявил в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:06
2024-09-06T14:06
2024-09-06T14:06
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами поставить Украине ещё 77 танков Leopard 1A5, причём хочет это сделать как можно быстрее, заявил в пятницу министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн. Трансляцию вёл YouTube-канал одного из кипрских информационных порталов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240906/minoborony-1971009738.html
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в мире, украина, германия, дания, борис писториус, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Дания, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
Германия планирует поставить ВСУ танки Leopard 1A5
В Германии заявили о планах передать Украине 77 танков Leopard 1A5