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Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 06.09.2024
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12:01 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971014546.html
Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной
Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 06.09.2024
Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной
Адекватные меры принимаются для обеспечения безопасности границ Союзного государства с участием министерств обороны России и Белоруссии, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:01
2024-09-06T12:01
здоровье - общество
белоруссия
россия
киев
дмитрий мезенцев
мид украины
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Адекватные меры принимаются для обеспечения безопасности границ Союзного государства с участием министерств обороны России и Белоруссии, рассказал в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на фоне напряженности в белорусско-украинском приграничье. Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы концентрирует значительные силы и военную технику у границы двух стран. Киев также призвал отвести войска от границы. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию украинских военных недалеко от границы. Белорусские пограничники продолжают охранять границу в усиленном режиме, сообщил в конце августа первый заместитель начальника Гомельской погрангруппы Андрей Федоров. "Принимаются адекватные меры, чтобы обезопасить границы Союзного государства, и это в том числе усилия, которые предпринимают министерства обороны Белоруссии и России по реализации двух программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета. Отдельная программа - более 2,5 миллиардов рублей по обеспечению пограничной безопасности. Эти деньги направляются из союзного бюджета", - сказал Мезенцев на полях ВЭФ. Он подчеркнул, что осложнение обстановки в Восточной Европе - результат агрессивных действий ближайших соседей Союзного государства. Не очень ясно, почему люди, определяющие эту политику, не могут понять бесперспективность их нынешнего курса, добавил собеседник агентства. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.
https://ria.ru/20240905/belorussiya-1970677406.html
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здоровье - общество, белоруссия, россия, киев, дмитрий мезенцев, мид украины, дальневосточный федеральный университет
Здоровье - Общество, Белоруссия, Россия, Киев, Дмитрий Мезенцев, МИД Украины, Дальневосточный федеральный университет
Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной

Мезенцев: Россия и Белоруссия принимают меры для обеспечения безопасности границ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр-М" и автомобиль медицинской службы ВС РФ на шоссе возле границы с Украиной
Бронеавтомобиль Тигр-М и автомобиль медицинской службы ВС РФ на шоссе возле границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Бронеавтомобиль "Тигр-М" и автомобиль медицинской службы ВС РФ на шоссе возле границы с Украиной. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Адекватные меры принимаются для обеспечения безопасности границ Союзного государства с участием министерств обороны России и Белоруссии, рассказал в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на фоне напряженности в белорусско-украинском приграничье.
Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы концентрирует значительные силы и военную технику у границы двух стран. Киев также призвал отвести войска от границы. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию украинских военных недалеко от границы. Белорусские пограничники продолжают охранять границу в усиленном режиме, сообщил в конце августа первый заместитель начальника Гомельской погрангруппы Андрей Федоров.
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"Принимаются адекватные меры, чтобы обезопасить границы Союзного государства, и это в том числе усилия, которые предпринимают министерства обороны Белоруссии и России по реализации двух программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета. Отдельная программа - более 2,5 миллиардов рублей по обеспечению пограничной безопасности. Эти деньги направляются из союзного бюджета", - сказал Мезенцев на полях ВЭФ.
Он подчеркнул, что осложнение обстановки в Восточной Европе - результат агрессивных действий ближайших соседей Союзного государства. Не очень ясно, почему люди, определяющие эту политику, не могут понять бесперспективность их нынешнего курса, добавил собеседник агентства.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.
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