Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной
Мезенцев: Россия и Белоруссия принимают меры для обеспечения безопасности границ
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр-М" и автомобиль медицинской службы ВС РФ на шоссе возле границы с Украиной
Бронеавтомобиль "Тигр-М" и автомобиль медицинской службы ВС РФ на шоссе возле границы с Украиной. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Адекватные меры принимаются для обеспечения безопасности границ Союзного государства с участием министерств обороны России и Белоруссии, рассказал в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на фоне напряженности в белорусско-украинском приграничье.
Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы концентрирует значительные силы и военную технику у границы двух стран. Киев также призвал отвести войска от границы. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию украинских военных недалеко от границы. Белорусские пограничники продолжают охранять границу в усиленном режиме, сообщил в конце августа первый заместитель начальника Гомельской погрангруппы Андрей Федоров.
"Принимаются адекватные меры, чтобы обезопасить границы Союзного государства, и это в том числе усилия, которые предпринимают министерства обороны Белоруссии и России по реализации двух программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета. Отдельная программа - более 2,5 миллиардов рублей по обеспечению пограничной безопасности. Эти деньги направляются из союзного бюджета", - сказал Мезенцев на полях ВЭФ.
Он подчеркнул, что осложнение обстановки в Восточной Европе - результат агрессивных действий ближайших соседей Союзного государства. Не очень ясно, почему люди, определяющие эту политику, не могут понять бесперспективность их нынешнего курса, добавил собеседник агентства.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.