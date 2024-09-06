https://ria.ru/20240906/ukraina-1971014546.html

Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной

Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 06.09.2024

Мезенцев рассказал о мерах по безопасности на границе с Украиной

Адекватные меры принимаются для обеспечения безопасности границ Союзного государства с участием министерств обороны России и Белоруссии, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:01

2024-09-06T12:01

2024-09-06T12:01

здоровье - общество

белоруссия

россия

киев

дмитрий мезенцев

мид украины

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Адекватные меры принимаются для обеспечения безопасности границ Союзного государства с участием министерств обороны России и Белоруссии, рассказал в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на фоне напряженности в белорусско-украинском приграничье. Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы концентрирует значительные силы и военную технику у границы двух стран. Киев также призвал отвести войска от границы. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию украинских военных недалеко от границы. Белорусские пограничники продолжают охранять границу в усиленном режиме, сообщил в конце августа первый заместитель начальника Гомельской погрангруппы Андрей Федоров. "Принимаются адекватные меры, чтобы обезопасить границы Союзного государства, и это в том числе усилия, которые предпринимают министерства обороны Белоруссии и России по реализации двух программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета. Отдельная программа - более 2,5 миллиардов рублей по обеспечению пограничной безопасности. Эти деньги направляются из союзного бюджета", - сказал Мезенцев на полях ВЭФ. Он подчеркнул, что осложнение обстановки в Восточной Европе - результат агрессивных действий ближайших соседей Союзного государства. Не очень ясно, почему люди, определяющие эту политику, не могут понять бесперспективность их нынешнего курса, добавил собеседник агентства. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.

https://ria.ru/20240905/belorussiya-1970677406.html

https://ria.ru/20240906/belorussija-1971010485.html

белоруссия

россия

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здоровье - общество, белоруссия, россия, киев, дмитрий мезенцев, мид украины, дальневосточный федеральный университет