https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

"До конца этого месяца". Для свержения Зеленского все готово

"До конца этого месяца". Для свержения Зеленского все готово - РИА Новости, 06.09.2024

"До конца этого месяца". Для свержения Зеленского все готово

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает концентрировать власть в своих руках. В частности, в его интересах было переформатировано правительство... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:00

2024-09-06T08:00

2024-09-06T08:02

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает концентрировать власть в своих руках. В частности, в его интересах было переформатировано правительство. Парламент не сразу это одобрил, но Зеленский уговорил депутатов. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Время обновленияВ конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Зеленским и попросил прокомментировать разговоры о готовящемся роспуске правительства. Получил заверения в том, что это лишь слухи, пишут местные СМИ. А через десять дней на совещании в офисе президента Зеленский предложил сменить половину кабинета министров. И уточнил: это нужно сделать до того, как депутаты Верховной рады в середине сентября разъедутся по командировкам в НАТО, Евросоюз, ПАСЕ. Шмыгаль не возражал.Утром 3 сентября начался "министропад". Первыми попросились на выход глава Фонда госимущества Виталий Коваль, министры юстиции Денис Малюська, экологии — Руслан Стрелец и стратегических отраслей промышленности — Александр Камышин. Затем подали заявления об увольнении вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. На следующий день их примеру последовал глава МИД Дмитрий Кулеба.Отставку Коваля, Верещук и Кулебы сперва не приняли. Но со второй попытки, 5 сентября, все удалось. МИД доверили Андрею Сибиге — заместителю Кулебы.Малюська написал заявление еще несколько месяцев назад и только ждал, когда подвернется удобная возможность, чтобы уйти. Его заменит Стефанишина. Не лучший вариант: год назад она проходила по коррупционному делу, связанному с Минюстом. Речь шла о сравнительном анализе украинского законодательства с европейским. Государство заплатило за это 67,7 тысячи долларов, одна страница доклада — 122 доллара.Не сошлись характерамиИ все же главное событие — увольнение 43-летнего Дмитрия Кулебы, самого молодого главы МИД в истории Украины. Его назначили в марте 2020-го, и он был одним из ключевых связующих звеньев между Киевом и Западом.Об этой отставке говорили с весны. В частности, украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе президента утверждали, что Зеленский недоволен кадровым составом дипломатических миссий. Кроме того, Кулебу критиковали за чрезмерную грубость и эмоциональность. По данным The Economist, его должны были уволить в апреле, но помешала позиция Госдепа. Теперь же Вашингтону, занятому собственной президентской гонкой, не до этого.Дальнейшая судьба Кулебы пока неизвестна. По информации Bloomberg, он продолжит работу над укреплением отношений между Украиной и НАТО.Действительно, это было по сути единственное направление, которым он мог заниматься самостоятельно. Вопросы западных гарантий безопасности для Украины, популяризации "формулы мира Зеленского" и взаимодействия с Глобальным Югом курировал Ермак. Кстати, Сибига — тоже его бывший заместитель.Отпущение греховЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин связал массовые отставки в правительстве с тем, что Зеленский осознал провал своей политики. "В военной области, экономике, внешних связях… В конце концов, это стало сказываться на устойчивости его власти, и он решил действовать. Обычно в таких случаях находят козла отпущения, но Зеленский собрал целое стадо", — говорит он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что, обновляя правительство, Зеленский надеется улучшить систему государственного управления без особых реформ."Украина переживает глубокий политический кризис. Руководство страны не знает, как из него выбраться. В какой-то момент возникла идея, что смена первых лиц поможет переломить ситуацию, но проблема не в них, а в самой системе, которая не способна работать иначе. К примеру, Кулебу убрали, видимо, из-за слишком медленной евроинтеграции. Но тут вообще от Киева ничего не зависит", — отмечает политолог.Кадровые перестановки прошли в интересах и под диктовку Ермака, добавляет Денисов. "Он продолжает выстраивать собственную вертикаль власти. На ключевых постах все меньше тех, кто лично ему не предан. В этом смысле увольнение министра иностранных дел показательно, так как Кулеба опирался на поддержку западных партнеров", — подчеркивает эксперт.Он уверен, что Ермак уже замкнул на себя все связи в стране, поэтому, если завтра утром он проснется с мыслью, что пора свергать Зеленского, у него для этого будут все возможности. Пока, несмотря на отдельные противоречия, у главы офиса президента и его шефа сохраняется взаимопонимание. Но никто не знает, как долго это продлится.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957157774.html

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

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украина, киев, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, андрей ермак, верховная рада украины, нато, парламентская ассамблея совета европы