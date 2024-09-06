https://ria.ru/20240906/ugrozy-1971137652.html

В Краснодаре проверят данные о супругах, угрожавших чужим детям расправой

В Краснодаре проверят данные о супругах, угрожавших чужим детям расправой - РИА Новости, 06.09.2024

В Краснодаре проверят данные о супругах, угрожавших чужим детям расправой

Полиция в Краснодаре проверяет супружескую пару, которая, предположительно, нанесла телесные повреждения чужим детям и угрожала им расправой, сообщили в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:49

2024-09-06T17:49

2024-09-06T17:54

происшествия

краснодар

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СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Полиция в Краснодаре проверяет супружескую пару, которая, предположительно, нанесла телесные повреждения чужим детям и угрожала им расправой, сообщили в пресс-службе городского УМВД. Поясняется, что конфликт произошел 31 августа на улице Кожевенной. В отдел краснодарской полиции обратились родители четверых мальчиков от 8 до 10 лет, в своих заявлениях они указали, что несовершеннолетним якобы нанесли телесные повреждения и угрожали расправиться с ними. Видео, на котором мужчина бьёт ребёнка, а затем куда-то насильно уводит, попало в социальные сети. "Оперативники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции установили, что указанные действия в отношении несовершеннолетних были совершены супружеской парой. При даче объяснений 42-летний краснодарец объяснил инцидент тем, что подростки якобы обидели его 9-летнего сына", - говорится в Telegram-канале полиции Краснодара. Сейчас правоохранители пытаются установить степень причинённого вреда пострадавшим, назначены судебно-медицинские экспертизы. "Правонарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность", - заключили в городском УМВД.

https://ria.ru/20240901/proverka-1969823045.html

краснодар

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происшествия, краснодар