https://ria.ru/20240906/udar-1970990185.html

Подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде

Подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде - РИА Новости, 06.09.2024

Подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде

В Павлограде (Днепропетровская область) прогремели взрывы на заводе беспилотников и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:32

2024-09-06T10:32

2024-09-06T11:12

специальная военная операция на украине

павлоград

сергей лебедев

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. В Павлограде (Днепропетровская область) прогремели взрывы на заводе беспилотников и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Взрыв фиксировали в направлении местного <…> аэродрома. С взлетно-посадочной полосы этого аэродрома запускаются ударные БПЛА, а в зданиях рядом оборудованы склады и помещения, откуда ведется управление беспилотниками", — рассказал он.Кроме того, удар нанесен и по территории завода, где производят дроны с реактивными двигателями, добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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павлоград, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность