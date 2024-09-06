https://ria.ru/20240906/udar-1970990185.html
Подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде
Подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде - РИА Новости, 06.09.2024
Подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде
В Павлограде (Днепропетровская область) прогремели взрывы на заводе беспилотников и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:32
2024-09-06T10:32
2024-09-06T11:12
специальная военная операция на украине
павлоград
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. В Павлограде (Днепропетровская область) прогремели взрывы на заводе беспилотников и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Взрыв фиксировали в направлении местного <…> аэродрома. С взлетно-посадочной полосы этого аэродрома запускаются ударные БПЛА, а в зданиях рядом оборудованы склады и помещения, откуда ведется управление беспилотниками", — рассказал он.Кроме того, удар нанесен и по территории завода, где производят дроны с реактивными двигателями, добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
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павлоград, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту производства БПЛА в Павлограде
Подполье сообщило об ударе по месту производства реактивных БПЛА в Павлограде