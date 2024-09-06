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Подполье сообщило об ударе по наемникам в пригороде Харькова - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 06.09.2024 (обновлено: 10:23 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/udar-1970977489.html
Подполье сообщило об ударе по наемникам в пригороде Харькова
Подполье сообщило об ударе по наемникам в пригороде Харькова - РИА Новости, 06.09.2024
Подполье сообщило об ударе по наемникам в пригороде Харькова
Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:14
2024-09-06T10:23
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
волчанск
шебекино
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."С 07:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин", — сказал он. По словам собеседника агентства, в сторону взрывов направилось много машин скорой помощи, говорят о множестве погибших и раненых."Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники", — добавил Лебедев.Он отметил, что, по рассказам местных жителей, в городе перекрыли дороги, пропускают только военные машины и скорые."Также сообщалось о подготовке к переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. А значит, сегодня там начнутся большие трудности", — заключил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240906/obstrel-1970961779.html
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харьков, сергей лебедев, волчанск, шебекино, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Волчанск, Шебекино, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по наемникам в пригороде Харькова

Подполье: среди наемников большие потери после удара по пригороду Харькова

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"С 07:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, в сторону взрывов направилось много машин скорой помощи, говорят о множестве погибших и раненых.
"Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники", — добавил Лебедев.
Он отметил, что, по рассказам местных жителей, в городе перекрыли дороги, пропускают только военные машины и скорые.
«
"Также сообщалось о подготовке к переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. А значит, сегодня там начнутся большие трудности", — заключил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевВолчанскШебекиноБезопасность
 
 
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