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В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:57 06.09.2024 (обновлено: 07:33 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/udar-1970957089.html
В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом
В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом - РИА Новости, 06.09.2024
В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом
Удар нанесен ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозилась техника и боеприпасы из Польши для ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:57
2024-09-06T07:33
специальная военная операция на украине
львов
польша
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей лебедев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Удар нанесен ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозилась техника и боеприпасы из Польши для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В три часа ночи в пригород Львова, населенный пункт Малехов, был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что "прилетело" в "УВК Украина" — контейнерный терминал... Сопротивление сообщало, что на склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши", — сообщил собеседник агентства.По данным Лебедева, иностранные специалисты не пострадали при ударе, они находились на территории близлежащих гостиниц. Как рассказал Лебедев, они контролировали поступление военных грузов на склады и "распределение по военным базам".
https://ria.ru/20240906/iskander-1970955343.html
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львов, польша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Львов, Польша, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Лебедев
В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом

Подполье: ВС России ударили по складам у Львова, куда свозят технику из Польши

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Удар нанесен ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозилась техника и боеприпасы из Польши для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В три часа ночи в пригород Львова, населенный пункт Малехов, был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что "прилетело" в "УВК Украина" — контейнерный терминал... Сопротивление сообщало, что на склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши", — сообщил собеседник агентства.
По данным Лебедева, иностранные специалисты не пострадали при ударе, они находились на территории близлежащих гостиниц. Как рассказал Лебедев, они контролировали поступление военных грузов на склады и "распределение по военным базам".
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовПольшаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссияСергей Лебедев
 
 
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