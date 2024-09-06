https://ria.ru/20240906/udar-1970957089.html

В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом

В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом - РИА Новости, 06.09.2024

В подполье рассказали об ударе по складу техники ВСУ подо Львовом

Удар нанесен ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозилась техника и боеприпасы из Польши для ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T06:57

2024-09-06T06:57

2024-09-06T07:33

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польша

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безопасность

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сергей лебедев

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Удар нанесен ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозилась техника и боеприпасы из Польши для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В три часа ночи в пригород Львова, населенный пункт Малехов, был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что "прилетело" в "УВК Украина" — контейнерный терминал... Сопротивление сообщало, что на склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши", — сообщил собеседник агентства.По данным Лебедева, иностранные специалисты не пострадали при ударе, они находились на территории близлежащих гостиниц. Как рассказал Лебедев, они контролировали поступление военных грузов на склады и "распределение по военным базам".

https://ria.ru/20240906/iskander-1970955343.html

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львов, польша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей лебедев