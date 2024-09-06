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Гладков рассказал о приехавших в белгородские сельские школы учителях - РИА Новости, 06.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:39 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/uchitelya-1970991588.html
Гладков рассказал о приехавших в белгородские сельские школы учителях
Гладков рассказал о приехавших в белгородские сельские школы учителях - РИА Новости, 06.09.2024
Гладков рассказал о приехавших в белгородские сельские школы учителях
Одиннадцать молодых учителей начали работать в сельских школах Белгородской области в рамках программы "Земский учитель", по которой каждый педагог получает... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:39
2024-09-06T10:39
белгородская область
вячеслав гладков
учителя
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БЕЛГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Одиннадцать молодых учителей начали работать в сельских школах Белгородской области в рамках программы "Земский учитель", по которой каждый педагог получает дополнительную поддержку в миллион рублей, а у детей в селах региона появляется возможность учиться рядом с домом, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Приезд педагогов стал возможным благодаря программе "Земский учитель" нацпроекта "Образование". По решению конкурсного отбора по федеральной программе в регионе были определены 11 победителей, которые с нового учебного года начали либо в ближайшее время начнут преподавать в школах отдаленных населенных пунктов. Педагоги приехали из других российских регионов, в том числе из Краснодарского края и Воронежской области. "В этом году 11 молодых школьных педагогов выбрали работу на удаленных сельских территориях. Значит, более тысячи детей получат возможность учиться рядом со своими домами. В рамках данной программы учителя получают дополнительную поддержку в виде миллиона рублей", - написал Гладков в своих соцсетях. Например, учитель физической культуры Александр Гришин будет работать в Большовской основной школе имени М. Д. Чубарых Красненского района. А учитель физики Надежда Карнаух - в Красненской средней общеобразовательной школе имени М. И. Светличной. Программа "Земский учитель" в Белгородской области реализуется с 2020 года и предусматривает предоставление победителям конкурсного отбора за переезд для работы учителем общеобразовательной организации в сельской местности единовременную выплату в размере миллиона рублей.
https://ria.ru/20240906/poliklinika-1970991316.html
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вячеслав гладков, учителя
Белгородская область, Вячеслав Гладков, учителя

Гладков рассказал о приехавших в белгородские сельские школы учителях

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Одиннадцать молодых учителей начали работать в сельских школах Белгородской области в рамках программы "Земский учитель", по которой каждый педагог получает дополнительную поддержку в миллион рублей, а у детей в селах региона появляется возможность учиться рядом с домом, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Приезд педагогов стал возможным благодаря программе "Земский учитель" нацпроекта "Образование". По решению конкурсного отбора по федеральной программе в регионе были определены 11 победителей, которые с нового учебного года начали либо в ближайшее время начнут преподавать в школах отдаленных населенных пунктов. Педагоги приехали из других российских регионов, в том числе из Краснодарского края и Воронежской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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"В этом году 11 молодых школьных педагогов выбрали работу на удаленных сельских территориях. Значит, более тысячи детей получат возможность учиться рядом со своими домами. В рамках данной программы учителя получают дополнительную поддержку в виде миллиона рублей", - написал Гладков в своих соцсетях.
Например, учитель физической культуры Александр Гришин будет работать в Большовской основной школе имени М. Д. Чубарых Красненского района. А учитель физики Надежда Карнаух - в Красненской средней общеобразовательной школе имени М. И. Светличной.
Программа "Земский учитель" в Белгородской области реализуется с 2020 года и предусматривает предоставление победителям конкурсного отбора за переезд для работы учителем общеобразовательной организации в сельской местности единовременную выплату в размере миллиона рублей.
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