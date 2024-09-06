Лавров оценил намерения Турции вступить в БРИКС

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Намерения руководства Турции насчет вступления в БРИКС, вероятно, серьезные, если власти страны делают соответствующие заявления, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении. "Исхожу из того, что когда руководство страны заявляет о том, что они делают конкретный шаг, то это основано на серьезных намерениях", - сказал министр на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о возможной серьезности намерений Турции стать членом БРИКС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Намерения руководства Турции насчет вступления в БРИКС, вероятно, серьезные, если власти страны делают соответствующие заявления, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.
"Исхожу из того, что когда руководство страны заявляет о том, что они делают конкретный шаг, то это основано на серьезных намерениях", - сказал министр на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о возможной серьезности намерений Турции стать членом БРИКС.
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