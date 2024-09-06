https://ria.ru/20240906/turtsiya-1970959890.html

Лавров оценил намерения Турции вступить в БРИКС

Лавров оценил намерения Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024

Лавров оценил намерения Турции вступить в БРИКС

Намерения руководства Турции насчет вступления в БРИКС, вероятно, серьезные, если власти страны делают соответствующие заявления, сказал глава МИД России Сергей РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:30

2024-09-06T07:30

2024-09-06T07:30

турция

россия

владивосток

сергей лавров

юрий ушаков

брикс

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969937384_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_8f3c9bfa81ac34489df759ba233bac1f.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Намерения руководства Турции насчет вступления в БРИКС, вероятно, серьезные, если власти страны делают соответствующие заявления, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении. "Исхожу из того, что когда руководство страны заявляет о том, что они делают конкретный шаг, то это основано на серьезных намерениях", - сказал министр на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о возможной серьезности намерений Турции стать членом БРИКС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240906/nato-1970959588.html

турция

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, владивосток, сергей лавров, юрий ушаков, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире