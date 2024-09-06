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НМИЦ радиологии принимает до 80 тысяч пациентов ежегодно

НМИЦ радиологии принимает до 80 тысяч пациентов ежегодно - РИА Новости, 07.09.2024

НМИЦ радиологии принимает до 80 тысяч пациентов ежегодно

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии способен принимать до 80 тысяч пациентов и проводить более 24 тысяч хирургических вмешательств... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-06T15:55

2024-09-06T15:55

2024-09-07T08:10

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии способен принимать до 80 тысяч пациентов и проводить более 24 тысяч хирургических вмешательств ежегодно, заявил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. "Что у нас, значит, коллектив. Я вам говорил, что 3446 специалистов, это без обслуживающего персонала, 520 докторов и кандидатов наук, 46 профессоров, 3 миллиона диагностических исследований в год. Вот такая нагрузка на центре. Девятьсот сорок одна койка круглосуточного пребывания, 173 койки дневного стационара с большим оборотом. И поэтому нам это позволяет принимать до 80 тысяч пациентов в центре и 24 300 хирургических вмешательств. Это сравнимо с крупными европейскими центрами", - сказал Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Мероприятие приурочено к празднованию 10-летия со дня объединения трех ведущих медицинских центров страны: МНИОИ имени П.А. Герцена, МРНЦ имени А.Ф. Цыба и НИИ урологии имени Н.А. Лопаткина в онкологический кластер, ставший локомотивом развития научной мысли и лучших практик в борьбе с онкологическими заболеваниями. Конференция организована в преддверии VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life", который пройдет 16-20 сентября.

https://ria.ru/20240702/onkologiya-1956842469.html

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общество, россия, андрей каприн, здоровье - общество