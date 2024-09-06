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Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе - РИА Новости, 06.09.2024
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Липецкая область
 
13:10 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/tsekh-1971033649.html
Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе
Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе - РИА Новости, 06.09.2024
Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе
На Липецком тракторном заводе (ЛТЗ) состоялось открытие первого производственного цеха по выпуску металлоконструкций и навесного оборудования для... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:10
2024-09-06T13:10
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
фонд развития промышленности
"липецк"
тракторные заводы
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ЛИПЕЦК, 6 сен - РИА Новости. На Липецком тракторном заводе (ЛТЗ) состоялось открытие первого производственного цеха по выпуску металлоконструкций и навесного оборудования для сельхозтехники, ассортимент продукции будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Размер инвестиций в производство на начальном этапе составил 500 миллионов рублей, к концу 2025 года инвесторы планируют увеличить размер вложений до 1,2 миллиарда рублей, в том числе благодаря привлечению финансовой поддержки со стороны Фонда развития промышленности Липецкой области, сообщается на сайте концерна "Тракторные заводы". В перспективе это позволит расширить производственные площади, увеличить количество станков и оборудования, которое обеспечит полный цикл изготовления металлоконструкций и необходимых компонентов планируемой к производству продукции. Кроме этого, компания - инвестор планирует наладить на заводе выпуск экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин, локализовав производство в Липецке. "Есть планы по выпуску экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин. Условия для этого созданы – теперь здесь третий участок ОЭЗ "Липецк" со всеми преференциями для инвесторов", - написал губернатор Липецкой области. В настоящее время Липецкий тракторный завод входит в ООО "Концерн "Тракторные заводы" (ООО "МИГ "КТЗ"). С 1944 года с главного конвейера завода сошло более полутора миллиона тракторов. В 2022 году было принято решение о возрождении завода.
https://ria.ru/20240902/lipetsk-1970039078.html
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липецкая область, липецк, игорь артамонов, фонд развития промышленности, "липецк", тракторные заводы
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Фонд развития промышленности, "Липецк", Тракторные заводы

Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 сен - РИА Новости. На Липецком тракторном заводе (ЛТЗ) состоялось открытие первого производственного цеха по выпуску металлоконструкций и навесного оборудования для сельхозтехники, ассортимент продукции будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Размер инвестиций в производство на начальном этапе составил 500 миллионов рублей, к концу 2025 года инвесторы планируют увеличить размер вложений до 1,2 миллиарда рублей, в том числе благодаря привлечению финансовой поддержки со стороны Фонда развития промышленности Липецкой области, сообщается на сайте концерна "Тракторные заводы".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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В перспективе это позволит расширить производственные площади, увеличить количество станков и оборудования, которое обеспечит полный цикл изготовления металлоконструкций и необходимых компонентов планируемой к производству продукции.
Кроме этого, компания - инвестор планирует наладить на заводе выпуск экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин, локализовав производство в Липецке.
"Есть планы по выпуску экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин. Условия для этого созданы – теперь здесь третий участок ОЭЗ "Липецк" со всеми преференциями для инвесторов", - написал губернатор Липецкой области.
В настоящее время Липецкий тракторный завод входит в ООО "Концерн "Тракторные заводы" (ООО "МИГ "КТЗ"). С 1944 года с главного конвейера завода сошло более полутора миллиона тракторов. В 2022 году было принято решение о возрождении завода.
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Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновФонд развития промышленности"Липецк"Тракторные заводы
 
 
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