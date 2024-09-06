https://ria.ru/20240906/tsekh-1971033649.html

Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе

Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе - РИА Новости, 06.09.2024

Первый производственный цех заработал на Липецком тракторном заводе

На Липецком тракторном заводе (ЛТЗ) состоялось открытие первого производственного цеха по выпуску металлоконструкций и навесного оборудования для... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:10

2024-09-06T13:10

2024-09-06T13:10

липецкая область

липецкая область

липецк

игорь артамонов

фонд развития промышленности

"липецк"

тракторные заводы

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ЛИПЕЦК, 6 сен - РИА Новости. На Липецком тракторном заводе (ЛТЗ) состоялось открытие первого производственного цеха по выпуску металлоконструкций и навесного оборудования для сельхозтехники, ассортимент продукции будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Размер инвестиций в производство на начальном этапе составил 500 миллионов рублей, к концу 2025 года инвесторы планируют увеличить размер вложений до 1,2 миллиарда рублей, в том числе благодаря привлечению финансовой поддержки со стороны Фонда развития промышленности Липецкой области, сообщается на сайте концерна "Тракторные заводы". В перспективе это позволит расширить производственные площади, увеличить количество станков и оборудования, которое обеспечит полный цикл изготовления металлоконструкций и необходимых компонентов планируемой к производству продукции. Кроме этого, компания - инвестор планирует наладить на заводе выпуск экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин, локализовав производство в Липецке. "Есть планы по выпуску экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин. Условия для этого созданы – теперь здесь третий участок ОЭЗ "Липецк" со всеми преференциями для инвесторов", - написал губернатор Липецкой области. В настоящее время Липецкий тракторный завод входит в ООО "Концерн "Тракторные заводы" (ООО "МИГ "КТЗ"). С 1944 года с главного конвейера завода сошло более полутора миллиона тракторов. В 2022 году было принято решение о возрождении завода.

https://ria.ru/20240902/lipetsk-1970039078.html

https://ria.ru/20240826/oez_lipetsk-1968500281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкая область, липецк, игорь артамонов, фонд развития промышленности, "липецк", тракторные заводы