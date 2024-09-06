Опрос: в колеблющихся штатах поддерживают налоговые инициативы Трампа
Morning Consult: в колеблющихся штатах поддерживают налоговые инициативы Трампа
© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Избиратели колеблющихся штатов поддерживают инициативы экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по отмене налогов на чаевые и социальные выплаты, передает агентство Блумберг со ссылкой на опрос, проведенный совместно с организацией Morning Consult.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
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По данным опроса, инициативу Трампа отменить налог на социальные выплаты поддержали 83% респондентов-республиканцев и 79% опрошенных, выступающих за Демократическую партию. В то же время 75% республиканцев и 72% демократов поддержали план Трампа по отмене налога на чаевые. План кандидата от Демократической партии Камалы Харрис по отмене налога на чаевые, в свою очередь, поддержали 68% республиканцев и 69% демократов.
При этом опрошенные республиканцы оказались заметно более негативно настроенными к инициативе по повышению налогового вычета для семей с детьми: план Харрис поддержали 54% республиканцев и 77% демократов, а план кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса - лишь 48% республиканцев при 71% демократов.
Раскол также проявился при реакции респондентов на инициативу Харрис по помощи государством семьям в выплате задатка при покупке недвижимости - ее поддержали 76% демократов и только 39% республиканцев.
Опрос проводился с 24 по 27 августа и учел ответы 4962 зарегистрированных американских избирателей в семи упомянутых колеблющихся штатах, статистическая погрешность составила 2 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
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