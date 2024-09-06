https://ria.ru/20240906/tramp-1971051727.html

Опрос: в колеблющихся штатах поддерживают налоговые инициативы Трампа

Опрос: в колеблющихся штатах поддерживают налоговые инициативы Трампа - РИА Новости, 06.09.2024

Опрос: в колеблющихся штатах поддерживают налоговые инициативы Трампа

Избиратели колеблющихся штатов поддерживают инициативы экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по отмене налогов на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:20

2024-09-06T14:20

2024-09-06T14:22

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Избиратели колеблющихся штатов поддерживают инициативы экс-лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по отмене налогов на чаевые и социальные выплаты, передает агентство Блумберг со ссылкой на опрос, проведенный совместно с организацией Morning Consult. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. По данным опроса, инициативу Трампа отменить налог на социальные выплаты поддержали 83% респондентов-республиканцев и 79% опрошенных, выступающих за Демократическую партию. В то же время 75% республиканцев и 72% демократов поддержали план Трампа по отмене налога на чаевые. План кандидата от Демократической партии Камалы Харрис по отмене налога на чаевые, в свою очередь, поддержали 68% республиканцев и 69% демократов. При этом опрошенные республиканцы оказались заметно более негативно настроенными к инициативе по повышению налогового вычета для семей с детьми: план Харрис поддержали 54% республиканцев и 77% демократов, а план кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса - лишь 48% республиканцев при 71% демократов. Раскол также проявился при реакции респондентов на инициативу Харрис по помощи государством семьям в выплате задатка при покупке недвижимости - ее поддержали 76% демократов и только 39% республиканцев. Опрос проводился с 24 по 27 августа и учел ответы 4962 зарегистрированных американских избирателей в семи упомянутых колеблющихся штатах, статистическая погрешность составила 2 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20240901/peskov-1969803014.html

https://ria.ru/20240830/tramp-1969423706.html

сша

висконсин

мичиган

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в мире, сша, висконсин, мичиган, дональд трамп, камала харрис