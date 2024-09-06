https://ria.ru/20240906/torgovlya-1970960414.html

В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России

В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России - РИА Новости, 06.09.2024

В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России

Интернет-торговля занимает 4,6% ВВП России, при этом в подсчетах учитываются только розничные продажи, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:36

2024-09-06T07:36

2024-09-06T07:46

экономика

россия

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591266281_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f8e66a163ffbf8386f185893f644888b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Интернет-торговля занимает 4,6% ВВП России, при этом в подсчетах учитываются только розничные продажи, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "На интернет-торговлю в России у нас сейчас приходится 4,6% ВВП. Для сравнения, в Великобритании, например, эта доля - около 9%. При этом стоит учитывать, что в мире в сегменте электронной коммерции большая доля приходится на сектор B2B, который у нас в стране пока только начинает развиваться. Мы пока учитываем только розничные продажи, поэтому и оценки у нас могут разниться", - сказал Соколов. По данным Росстата, объем ВВП России за 2023 год составил в текущих ценах 172,148 триллиона рублей - экономика выросла на 3,6%. Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240906/poddelki-1970953941.html

https://ria.ru/20240905/prodazhi-1970693118.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), вэф — 2024 (восточный экономический форум)