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В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России - РИА Новости, 06.09.2024
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07:36 06.09.2024 (обновлено: 07:46 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/torgovlya-1970960414.html
В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России
В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России - РИА Новости, 06.09.2024
В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России
Интернет-торговля занимает 4,6% ВВП России, при этом в подсчетах учитываются только розничные продажи, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:36
2024-09-06T07:46
экономика
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Интернет-торговля занимает 4,6% ВВП России, при этом в подсчетах учитываются только розничные продажи, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "На интернет-торговлю в России у нас сейчас приходится 4,6% ВВП. Для сравнения, в Великобритании, например, эта доля - около 9%. При этом стоит учитывать, что в мире в сегменте электронной коммерции большая доля приходится на сектор B2B, который у нас в стране пока только начинает развиваться. Мы пока учитываем только розничные продажи, поэтому и оценки у нас могут разниться", - сказал Соколов. По данным Росстата, объем ВВП России за 2023 год составил в текущих ценах 172,148 триллиона рублей - экономика выросла на 3,6%. Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России

Президент АКИТ Соколов: розничная онлайн-торговля занимает 4,6% ВВП России

© Фото : пресс-служба АКИТПрезидент АКИТ Артем Соколов
Президент АКИТ Артем Соколов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : пресс-служба АКИТ
Президент АКИТ Артем Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Интернет-торговля занимает 4,6% ВВП России, при этом в подсчетах учитываются только розничные продажи, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"На интернет-торговлю в России у нас сейчас приходится 4,6% ВВП. Для сравнения, в Великобритании, например, эта доля - около 9%. При этом стоит учитывать, что в мире в сегменте электронной коммерции большая доля приходится на сектор B2B, который у нас в стране пока только начинает развиваться. Мы пока учитываем только розничные продажи, поэтому и оценки у нас могут разниться", - сказал Соколов.
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По данным Росстата, объем ВВП России за 2023 год составил в текущих ценах 172,148 триллиона рублей - экономика выросла на 3,6%. Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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