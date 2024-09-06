https://ria.ru/20240906/teatr-1971052278.html

Большой театр планирует расширять репертуар

Большой театр планирует расширять репертуар - РИА Новости, 06.09.2024

Большой театр планирует расширять репертуар

Большой театр планирует расширять репертуар, возвращая спектакли великих отечественных и зарубежных композиторов, в том числе Петра Чайковского, Игоря... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:22

2024-09-06T14:22

2024-09-06T14:22

москва

петр чайковский

рихард вагнер

игорь стравинский

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967510120_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccb53e91f28eb408a4781e2f9d7ad148.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большой театр планирует расширять репертуар, возвращая спектакли великих отечественных и зарубежных композиторов, в том числе Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера, сообщил генеральный директор театра Валерий Гергиев. "Завтра 249-й сезон открывается с показа балета Петра Чайковского "Спящая красавица" Мариуса Петипа в хореографической редакции Юрия Григоровича. Она несколько лет отсутствовала в репертуаре Большого театра. Важным является то, что исторические декорации крупнейшего художника Симона Вирсаладзе вернутся на эту сцену. Это возвращение всерьез и надолго", - сказал Гергиев на пресс-конференции. По мнению маэстро, главная задача Большого театра заключается в возвращении в его репертуар великих имен, в числе которых Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Михаил Глинка и другие. В новом сезоне на сцене ГАБТа запланированы премьеры балетов с музыкой Стравинского: "Жар-птица", "Петрушкка", "Весна священная" и "Свадебка". Балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" на музыку Чайковского также будут представлены "уже в первые же месяцы этого сезона". Ближайшими оперными премьерами станут спектакли "Князь Игорь", "Руслан и Людмила", "Мертвые души" и "Риголетто". В афишу планируют вернуть и оперы Чайковского "Чародейка", "Пиковая дама", а также "Евгений Онегин", добавил глава театра. Кроме того, в новом сезоне могут появиться несколько опер Рихарда Вагнера, в том числе "Кольцо нибелунга", и "Отелло" Джузеппе Верди. "Конечно, не только русские композиторы являются нашими главными приоритетами. Хорошо известно, что Рихард Вагнер написал 10 опер, которые постоянно идут во многих театрах мира. Мне кажется, Москва совершенно точно претендует на роль мировой столицы… Но одной оперы маловато для мировой столицы. (Однако – ред.) совместными усилиями двух коллективов это можно сделать. Выучка "Кольца нибелунга" займет год-полтора, мне кажется, что ресурсы двух театров позволят справиться с этим на протяжении одного сезона", - заключил он.

https://ria.ru/20240905/vystavka-1970862902.html

https://ria.ru/20240314/balet-1932967856.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр чайковский, рихард вагнер, игорь стравинский, большой театр