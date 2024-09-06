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Большой театр планирует расширять репертуар - РИА Новости, 06.09.2024
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14:22 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/teatr-1971052278.html
Большой театр планирует расширять репертуар
Большой театр планирует расширять репертуар - РИА Новости, 06.09.2024
Большой театр планирует расширять репертуар
Большой театр планирует расширять репертуар, возвращая спектакли великих отечественных и зарубежных композиторов, в том числе Петра Чайковского, Игоря... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:22
2024-09-06T14:22
москва
петр чайковский
рихард вагнер
игорь стравинский
большой театр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большой театр планирует расширять репертуар, возвращая спектакли великих отечественных и зарубежных композиторов, в том числе Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера, сообщил генеральный директор театра Валерий Гергиев. "Завтра 249-й сезон открывается с показа балета Петра Чайковского "Спящая красавица" Мариуса Петипа в хореографической редакции Юрия Григоровича. Она несколько лет отсутствовала в репертуаре Большого театра. Важным является то, что исторические декорации крупнейшего художника Симона Вирсаладзе вернутся на эту сцену. Это возвращение всерьез и надолго", - сказал Гергиев на пресс-конференции. По мнению маэстро, главная задача Большого театра заключается в возвращении в его репертуар великих имен, в числе которых Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Михаил Глинка и другие. В новом сезоне на сцене ГАБТа запланированы премьеры балетов с музыкой Стравинского: "Жар-птица", "Петрушкка", "Весна священная" и "Свадебка". Балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" на музыку Чайковского также будут представлены "уже в первые же месяцы этого сезона". Ближайшими оперными премьерами станут спектакли "Князь Игорь", "Руслан и Людмила", "Мертвые души" и "Риголетто". В афишу планируют вернуть и оперы Чайковского "Чародейка", "Пиковая дама", а также "Евгений Онегин", добавил глава театра. Кроме того, в новом сезоне могут появиться несколько опер Рихарда Вагнера, в том числе "Кольцо нибелунга", и "Отелло" Джузеппе Верди. "Конечно, не только русские композиторы являются нашими главными приоритетами. Хорошо известно, что Рихард Вагнер написал 10 опер, которые постоянно идут во многих театрах мира. Мне кажется, Москва совершенно точно претендует на роль мировой столицы… Но одной оперы маловато для мировой столицы. (Однако – ред.) совместными усилиями двух коллективов это можно сделать. Выучка "Кольца нибелунга" займет год-полтора, мне кажется, что ресурсы двух театров позволят справиться с этим на протяжении одного сезона", - заключил он.
https://ria.ru/20240905/vystavka-1970862902.html
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москва, петр чайковский, рихард вагнер, игорь стравинский, большой театр
Москва, Петр Чайковский, Рихард Вагнер, Игорь Стравинский, Большой театр
Большой театр планирует расширять репертуар

Гергиев: Большой театр планирует возвращать Чайковского, Стравинского и Вагнера

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на зрительный зал Большого театра
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большой театр планирует расширять репертуар, возвращая спектакли великих отечественных и зарубежных композиторов, в том числе Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера, сообщил генеральный директор театра Валерий Гергиев.
"Завтра 249-й сезон открывается с показа балета Петра Чайковского "Спящая красавица" Мариуса Петипа в хореографической редакции Юрия Григоровича. Она несколько лет отсутствовала в репертуаре Большого театра. Важным является то, что исторические декорации крупнейшего художника Симона Вирсаладзе вернутся на эту сцену. Это возвращение всерьез и надолго", - сказал Гергиев на пресс-конференции.
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По мнению маэстро, главная задача Большого театра заключается в возвращении в его репертуар великих имен, в числе которых Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Михаил Глинка и другие.
В новом сезоне на сцене ГАБТа запланированы премьеры балетов с музыкой Стравинского: "Жар-птица", "Петрушкка", "Весна священная" и "Свадебка". Балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" на музыку Чайковского также будут представлены "уже в первые же месяцы этого сезона".
Ближайшими оперными премьерами станут спектакли "Князь Игорь", "Руслан и Людмила", "Мертвые души" и "Риголетто". В афишу планируют вернуть и оперы Чайковского "Чародейка", "Пиковая дама", а также "Евгений Онегин", добавил глава театра.
Кроме того, в новом сезоне могут появиться несколько опер Рихарда Вагнера, в том числе "Кольцо нибелунга", и "Отелло" Джузеппе Верди.
"Конечно, не только русские композиторы являются нашими главными приоритетами. Хорошо известно, что Рихард Вагнер написал 10 опер, которые постоянно идут во многих театрах мира. Мне кажется, Москва совершенно точно претендует на роль мировой столицы… Но одной оперы маловато для мировой столицы. (Однако – ред.) совместными усилиями двух коллективов это можно сделать. Выучка "Кольца нибелунга" займет год-полтора, мне кажется, что ресурсы двух театров позволят справиться с этим на протяжении одного сезона", - заключил он.
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