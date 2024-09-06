https://ria.ru/20240906/teatr-1971012244.html

Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре

Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре - РИА Новости, 06.09.2024

Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре

Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре, сообщил худрук балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:51

2024-09-06T11:51

2024-09-06T11:51

махар вазиев

родион щедрин

большой театр

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре, сообщил худрук балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. "Как известно, сезон мы открываем "Спящей красавицей". В этом сезоне мы собираемся уже в ноябре выпустить замечательный спектакль "Чиполлино", который не шел очень долго… Это замечательный спектакль и, что очень важно, для актеров есть что танцевать", - сказал журналистам Вазиев. Он добавил, что весной планирует с Максимом Петровым начать работу над балетным мюзиклом Родиона Щедрина "Уже весной мы начинаем работу с Максимом Петровым – это будет балетный мюзикл Родиона Константиновича Щедрина", - отметил Вазиев.

https://ria.ru/20240827/teatr-1968667798.html

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махар вазиев, родион щедрин, большой театр