https://ria.ru/20240906/teatr-1971012244.html
Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре
Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре - РИА Новости, 06.09.2024
Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре
Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре, сообщил худрук балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:51
2024-09-06T11:51
2024-09-06T11:51
махар вазиев
родион щедрин
большой театр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре, сообщил худрук балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев. "Как известно, сезон мы открываем "Спящей красавицей". В этом сезоне мы собираемся уже в ноябре выпустить замечательный спектакль "Чиполлино", который не шел очень долго… Это замечательный спектакль и, что очень важно, для актеров есть что танцевать", - сказал журналистам Вазиев. Он добавил, что весной планирует с Максимом Петровым начать работу над балетным мюзиклом Родиона Щедрина "Уже весной мы начинаем работу с Максимом Петровым – это будет балетный мюзикл Родиона Константиновича Щедрина", - отметил Вазиев.
https://ria.ru/20240827/teatr-1968667798.html
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махар вазиев, родион щедрин, большой театр
Махар Вазиев, Родион Щедрин, Большой театр
Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре
Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большой театр представит балет "Чиполлино" в ноябре, сообщил худрук балетной труппы ГАБТа Махар Вазиев.
"Как известно, сезон мы открываем "Спящей красавицей". В этом сезоне мы собираемся уже в ноябре выпустить замечательный спектакль "Чиполлино", который не шел очень долго… Это замечательный спектакль и, что очень важно, для актеров есть что танцевать", - сказал журналистам Вазиев.
Он добавил, что весной планирует с Максимом Петровым начать работу над балетным мюзиклом Родиона Щедрина
"Уже весной мы начинаем работу с Максимом Петровым – это будет балетный мюзикл Родиона Константиновича Щедрина", - отметил Вазиев.