https://ria.ru/20240906/svo-1971085066.html

Группировка "Центр" уничтожила до 3,5 тысячи военных ВСУ за неделю

Группировка "Центр" уничтожила до 3,5 тысячи военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.09.2024

Группировка "Центр" уничтожила до 3,5 тысячи военных ВСУ за неделю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял до 3515 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:40

2024-09-06T15:40

2024-09-06T16:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял до 3515 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Отражены 53 контратаки подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)