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Группировка "Центр" уничтожила до 3,5 тысячи военных ВСУ за неделю
Группировка "Центр" уничтожила до 3,5 тысячи военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.09.2024
Группировка "Центр" уничтожила до 3,5 тысячи военных ВСУ за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял до 3515 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:40
2024-09-06T15:40
2024-09-06T16:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял до 3515 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Отражены 53 контратаки подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила до 3,5 тысячи военных ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Центр" уничтожила до 3515 военных ВСУ за неделю