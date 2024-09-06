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Российские военные уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР
Российские военные уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024
Российские военные уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР
Российские войска с помощью дрона уничтожили французскую самоходку Caesar на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:19
2024-09-06T08:19
2024-09-06T08:39
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска с помощью дрона уничтожили французскую самоходку Caesar на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает Минобороны РФ. "В результате непрерывных разведывательных мероприятий подразделениями Южной группировки войск была обнаружена огневая позиция 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки ВСУ - Caesar французского производства. Расчет САУ противника разворачивал орудие для ведения огня в районе н.п. Цукурино в 5 километрах к югу от н.п. Селидово на временно оккупированной части Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Прямым попаданием оператор FPV-дрона поразил артустановку украинских националистов. Уничтожение боевой машины ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, добавили в ведомстве.
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Уничтожение огневой позиции установки Caesar ВСУ в ДНР
"Южная" группировка поразила в ДНР прямым попаданием дрона огневую позицию 155-мм установки Caesar ВСУ французского производства, сообщили в Минобороны РФ.
2024-09-06T08:19
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР
ВС России уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР с помощью дрона