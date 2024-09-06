https://ria.ru/20240906/svo-1970967059.html

Российские военные уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР

Российские военные уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024

Российские военные уничтожили французскую самоходку Caesar в ДНР

Российские войска с помощью дрона уничтожили французскую самоходку Caesar на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:19

2024-09-06T08:19

2024-09-06T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

космос - риа наука

киев

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970970800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_651fb8677334bd7c8ff271d576a64c15.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска с помощью дрона уничтожили французскую самоходку Caesar на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает Минобороны РФ. "В результате непрерывных разведывательных мероприятий подразделениями Южной группировки войск была обнаружена огневая позиция 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки ВСУ - Caesar французского производства. Расчет САУ противника разворачивал орудие для ведения огня в районе н.п. Цукурино в 5 километрах к югу от н.п. Селидово на временно оккупированной части Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Прямым попаданием оператор FPV-дрона поразил артустановку украинских националистов. Уничтожение боевой машины ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240906/svo-1970963933.html

киев

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение огневой позиции установки Caesar ВСУ в ДНР "Южная" группировка поразила в ДНР прямым попаданием дрона огневую позицию 155-мм установки Caesar ВСУ французского производства, сообщили в Минобороны РФ. 2024-09-06T08:19 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, киев, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины