https://ria.ru/20240906/svo-1970963933.html
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
ВСУ постоянно стягивают новые силы в Курскую область, однако несут огромные потери, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:15
2024-09-06T08:15
2024-09-06T10:12
россия
курская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВСУ постоянно стягивают новые силы в Курскую область, однако несут огромные потери, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается", — сказал он.Алаудинов добавил, что отчитаться о большом количестве подбитой техники сейчас не получается, потому что украинские солдаты поняли, что они не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240905/svo-1970717165.html
https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
Алаудинов: ВСУ ежедневно перебрасывают новые силы в Курскую область