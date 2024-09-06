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"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
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08:15 06.09.2024 (обновлено: 10:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/svo-1970963933.html
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области
ВСУ постоянно стягивают новые силы в Курскую область, однако несут огромные потери, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:15
2024-09-06T10:12
россия
курская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВСУ постоянно стягивают новые силы в Курскую область, однако несут огромные потери, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается", — сказал он.Алаудинов добавил, что отчитаться о большом количестве подбитой техники сейчас не получается, потому что украинские солдаты поняли, что они не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240905/svo-1970717165.html
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россия, курская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Ежедневно". Алаудинов сделал важное заявление о Курской области

Алаудинов: ВСУ ежедневно перебрасывают новые силы в Курскую область

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВСУ постоянно стягивают новые силы в Курскую область, однако несут огромные потери, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот очень большие потери несет и ничего у него не получается", — сказал он.
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Алаудинов добавил, что отчитаться о большом количестве подбитой техники сейчас не получается, потому что украинские солдаты поняли, что они не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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РоссияКурская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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