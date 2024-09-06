Рейтинг@Mail.ru
"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 06.09.2024 (обновлено: 23:44 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ssha-1971196347.html
"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США
"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США - РИА Новости, 06.09.2024
"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США
Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:12
2024-09-06T23:44
в мире
сша
дмитрий саймс
дмитрий песков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150588/46/1505884606_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_cd1788d34ffa7d0173b38e756f8d7b96.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью."Беспредел и наглая ложь. Сочетание полуправды и откровенной выдумки", — отметил он.По словам политолога, Минюст США обвиняет его в отмывании денег лишь за то, что он переводил деньги с российского счета на американский через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.Саймс также отметил, что, несмотря на рестрикции, не считает преступлением работу на "Первый канал", обосновывая это первой поправкой Конституции США."Я консультировался с американскими юристами, и они придерживались такой же точки зрения. Теперь же мне предъявили уголовные претензии, по сути, лишь за мою журналистскую работу", — сказал он.Накануне стало известно, что американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях.В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.
https://ria.ru/20240906/ssha-1970961934.html
https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971135123.html
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150588/46/1505884606_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f14b018778128767139848cafbff4d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дмитрий саймс, дмитрий песков, москва
В мире, США, Дмитрий Саймс, Дмитрий Песков, Москва
"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США

Политолог Саймс назвал обвинения США в отмывании денег наглой ложью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПолитолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс
Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью.
"Беспредел и наглая ложь. Сочетание полуправды и откровенной выдумки", — отметил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Захарова раскритиковала обвинениях США против политолога Саймса
Вчера, 07:55
По словам политолога, Минюст США обвиняет его в отмывании денег лишь за то, что он переводил деньги с российского счета на американский через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.
Саймс также отметил, что, несмотря на рестрикции, не считает преступлением работу на "Первый канал", обосновывая это первой поправкой Конституции США.
«
"Я консультировался с американскими юристами, и они придерживались такой же точки зрения. Теперь же мне предъявили уголовные претензии, по сути, лишь за мою журналистскую работу", — сказал он.
Накануне стало известно, что американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях.
В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ
Вчера, 17:44
 
В миреСШАДмитрий СаймсДмитрий ПесковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала