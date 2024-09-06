https://ria.ru/20240906/ssha-1971196347.html

"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США

"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США - РИА Новости, 06.09.2024

"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США

Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T23:12

2024-09-06T23:12

2024-09-06T23:44

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Политолог Дмитрий Саймс в интервью "Коммерсанту" назвал обвинения США в его адрес наглой ложью."Беспредел и наглая ложь. Сочетание полуправды и откровенной выдумки", — отметил он.По словам политолога, Минюст США обвиняет его в отмывании денег лишь за то, что он переводил деньги с российского счета на американский через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.Саймс также отметил, что, несмотря на рестрикции, не считает преступлением работу на "Первый канал", обосновывая это первой поправкой Конституции США."Я консультировался с американскими юристами, и они придерживались такой же точки зрения. Теперь же мне предъявили уголовные претензии, по сути, лишь за мою журналистскую работу", — сказал он.Накануне стало известно, что американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях.В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.

https://ria.ru/20240906/ssha-1970961934.html

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