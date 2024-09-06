В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
Reuters: США истощили свои военные запасы на фоне помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пентагон обеспокоен истощающимися запасами своего вооружения на фоне продолжающейся помощи Украине, пишет Reuters.
"Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — уточняет издание.
В первых числах сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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