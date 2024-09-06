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В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому - РИА Новости, 06.09.2024
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09:19 06.09.2024 (обновлено: 09:21 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ssha-1970978470.html
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому - РИА Новости, 06.09.2024
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
Пентагон обеспокоен истощающимися запасами своего вооружения на фоне продолжающейся помощи Украине, пишет Reuters. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:19
2024-09-06T09:21
в мире
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сша
сергей лавров
джон кирби
министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пентагон обеспокоен истощающимися запасами своего вооружения на фоне продолжающейся помощи Украине, пишет Reuters."Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — уточняет издание.В первых числах сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970761893.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, джон кирби, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джон Кирби, Министерство обороны США, НАТО
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому

Reuters: США истощили свои военные запасы на фоне помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пентагон обеспокоен истощающимися запасами своего вооружения на фоне продолжающейся помощи Украине, пишет Reuters.
"Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — уточняет издание.
В первых числах сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДжон КирбиМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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