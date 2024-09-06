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Захарова раскритиковала обвинениях США против политолога Саймса

Захарова раскритиковала обвинениях США против политолога Саймса - РИА Новости, 06.09.2024

Захарова раскритиковала обвинениях США против политолога Саймса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне предъявления политолога Дмитрию Саймсу и его жене обвинений в США заявила, что в стране ведётся... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:55

2024-09-06T07:55

2024-09-06T08:49

сша

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мария захарова

дмитрий саймс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне предъявления политолога Дмитрию Саймсу и его жене обвинений в США заявила, что в стране ведётся преследование инакомыслящих.Правительство США в четверг предъявило обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях, говорится в обнародованном документе американского минюста."Людей преследуют за инакомыслие, по политическим взглядам, убеждения и даже, что стало очевидным, за попытку отстоять очевидную правду", - сказала Захарова журналистам на полях Восточного экономического форума в ответ.Согласно документу американского минюста, Саймсу и его супруге вменяется участие в двух схемах по обходу санкционных требований правительства США. В рамках первой схемы, как полагает американская юстиция, политолог оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Помимо этого, утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности.Минюст США утверждает, что чета Саймсов в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России". Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет тюрьмы каждому.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/ritter-1970685099.html

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сша, в мире, россия, мария захарова, дмитрий саймс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)