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Американский профессор предсказал победу Харрис на выборах - РИА Новости, 06.09.2024
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02:10 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ssha-1970944429.html
Американский профессор предсказал победу Харрис на выборах
Американский профессор предсказал победу Харрис на выборах - РИА Новости, 06.09.2024
Американский профессор предсказал победу Харрис на выборах
Американский профессор Аллан Лихтман сделал прогноз, согласно которому победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:10
2024-09-06T02:10
в мире
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флорида
камала харрис
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дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский профессор Аллан Лихтман сделал прогноз, согласно которому победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года. За это время он девять раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш - младший. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен. "Демократы сохранят контроль над Белым домом, а Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов", - заявил Лихтман в видео, опубликованном на интернет-странице газеты New York Times. Лихтман известен точностью своих прогнозов, основанных на системе из 13 вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет". Формула "13 ключей к Белому дому" была разработана Лихтманом и известным математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году. С тех пор она используется для прогнозирования исхода президентских выборов в Соединенных Штатах с высоким уровнем успеха. Если ответ на шесть или более вопросов - "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов - "нет", избиратели выступят против партии власти. Вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму. Согласно его прогнозу, положительный ответ в этом году можно дать на восемь вопросов-"ключей": были ли успешными для правящей партии результаты промежуточных выборов; есть ли третья партия; была ли успешной политика властей в краткосрочной и долгосрочной перспективах; имели ли место серьёзные политические изменения, социальные протесты, скандал в Белом доме; обладает ли претендент на пост президента от противоположной партии выдающейся харизмой. Таким образом, по убеждению Лихтмана, победа демократов на выборах президента США предрешена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20240905/debaty-1970848615.html
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в мире, сша, флорида, камала харрис, джордж буш (младший), дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Камала Харрис, Джордж Буш (младший), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Американский профессор предсказал победу Харрис на выборах

Профессор, известный точными прогнозами выборов в США, предрек победу Харрис

© AP Photo / Paul SancyaКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский профессор Аллан Лихтман сделал прогноз, согласно которому победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года. За это время он девять раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш - младший. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен.
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"Демократы сохранят контроль над Белым домом, а Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов", - заявил Лихтман в видео, опубликованном на интернет-странице газеты New York Times.
Лихтман известен точностью своих прогнозов, основанных на системе из 13 вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет". Формула "13 ключей к Белому дому" была разработана Лихтманом и известным математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году. С тех пор она используется для прогнозирования исхода президентских выборов в Соединенных Штатах с высоким уровнем успеха. Если ответ на шесть или более вопросов - "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов - "нет", избиратели выступят против партии власти. Вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.
Согласно его прогнозу, положительный ответ в этом году можно дать на восемь вопросов-"ключей": были ли успешными для правящей партии результаты промежуточных выборов; есть ли третья партия; была ли успешной политика властей в краткосрочной и долгосрочной перспективах; имели ли место серьёзные политические изменения, социальные протесты, скандал в Белом доме; обладает ли претендент на пост президента от противоположной партии выдающейся харизмой. Таким образом, по убеждению Лихтмана, победа демократов на выборах президента США предрешена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
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