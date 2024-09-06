https://ria.ru/20240906/spros-1970956054.html

В АКИТ рассказали о малом спросе на доставку рецептурных препаратов

В АКИТ рассказали о малом спросе на доставку рецептурных препаратов - РИА Новости, 06.09.2024

В АКИТ рассказали о малом спросе на доставку рецептурных препаратов

Несмотря на высокую заинтересованность бизнеса, эксперимент по доставке рецептурных препаратов показал маленький спрос на услугу: 800 проданных лекарств за год, РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T06:38

2024-09-06T06:38

2024-09-06T06:38

москва

московская область (подмосковье)

владивосток

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Несмотря на высокую заинтересованность бизнеса, эксперимент по доставке рецептурных препаратов показал маленький спрос на услугу: 800 проданных лекарств за год, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. С марта 2023 года стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований, препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности. "Однако, эксперимент (по доставке рецептурных препаратов - ред.) не привлек большое количество участников, и за год было продано всего 800 препаратов. Это очень мало, крайне низкие показатели, несмотря на высокую заинтересованность бизнеса и востребованность услуги гражданами", - сказал Соколов, объяснив причину отказа продажи рецептурных препаратов. По его словам, услуга доставки лекарственных препаратов очень востребована у клиентов, и эта категория - одна из самых динамично растущих в интернете. Так, например, в первом полугодии 2024 года рост объемов продаж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 172%, а в ряде регионов он вырос более чем втрое. Ожидалось, что эксперимент по доставке рецептурных препаратов усилит эту тенденцию. Соколов также рассказал о ряде особенностей в связи с этой услугой. Каждая компания, которая осуществляет доставку, или любая онлайн-платформа, которая размещает такой ассортимент, работает в своем интерфейсе. Тогда как при запуске эксперимента каждый отдельный регион - его участник - разработал свои отдельные требования, их разнородность сделала этот процесс технологически и финансово неосуществимым. "Например, правительство Москвы выставило требования работы только через свой интерфейс, через свой программный продукт - "ЕМИАС Курьер", именно оттуда и предлагается получать заказы. Перенести часть функций, включая по факту поддержку клиента или курьера и прочие бизнес-процессы компаний, практически невозможно: либо это очень серьезная инвестиция в интеграцию, либо нужно держать курьеров только под эту категорию", - пояснил он. Однако президент АКИТ заявил, что ассоциация предлагает вернуться к обсуждению подходов проведения эксперимента, которые позволят и контролировать рецептурные препараты со стороны государства, и помогут пациентам получать полноценный сервис, к которому они привыкли. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240612/kyodo-1952334028.html

https://ria.ru/20240702/onkolog-1956858685.html

https://ria.ru/20240823/minzdrav-1967991429.html

москва

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москва, московская область (подмосковье), владивосток, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика