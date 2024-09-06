https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971180794.html

ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник

ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024

ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник

В период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, сообщил высокопоставленный военный источник. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:38

2024-09-06T20:38

2024-09-06T20:38

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, сообщил высокопоставленный военный источник. "Всего с 28 августа по 5 сентября текущего года было уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море - 16 БЭК и в портах - 32 БЭК. Еще 38 БЭК были повреждены в местах складирования", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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