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ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник
ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник
В период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, сообщил высокопоставленный военный источник. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:38
2024-09-06T20:38
2024-09-06T20:38
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безопасность
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, сообщил высокопоставленный военный источник. "Всего с 28 августа по 5 сентября текущего года было уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море - 16 БЭК и в портах - 32 БЭК. Еще 38 БЭК были повреждены в местах складирования", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник
Украинские войска потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю с 28 августа