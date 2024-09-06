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ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971180794.html
ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник
ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2024
ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник
В период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, сообщил высокопоставленный военный источник. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:38
2024-09-06T20:38
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, сообщил высокопоставленный военный источник. "Всего с 28 августа по 5 сентября текущего года было уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море - 16 БЭК и в портах - 32 БЭК. Еще 38 БЭК были повреждены в местах складирования", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю, сообщил источник

Украинские войска потеряли 48 безэкипажных катеров за неделю с 28 августа

© Минобороны РоссииУничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Минобороны России
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, сообщил высокопоставленный военный источник.
"Всего с 28 августа по 5 сентября текущего года было уничтожено 48 украинских БЭК, в том числе в море - 16 БЭК и в портах - 32 БЭК. Еще 38 БЭК были повреждены в местах складирования", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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