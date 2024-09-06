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"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 06.09.2024 (обновлено: 17:33 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971076998.html
"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО
"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО - РИА Новости, 06.09.2024
"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО
Украинские войска приближаются к полному военному коллапсу, на что указывает их отчаянная атака на Курскую область, заявил французский историк Эммануэль Тодд в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:15
2024-09-06T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
украина
валерий герасимов
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска приближаются к полному военному коллапсу, на что указывает их отчаянная атака на Курскую область, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro."Это обычное дело. Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию — это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой войны Германия тоже была вынуждена совершать подобные наступательные действия", — отметил он.По мнению историка, в экономическом противостоянии между коллективным Западом в целом и Россией также наблюдается превосходство Москвы. Тодд считает, что происходит обрушение ЕС и США, и ситуация только ухудшается.Минобороны в четверг сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html
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в мире, россия, курская область, украина, валерий герасимов, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО

Французский историк Тодд: Украина находится на грани полного военного краха

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска приближаются к полному военному коллапсу, на что указывает их отчаянная атака на Курскую область, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro.
"Это обычное дело. Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию — это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой войны Германия тоже была вынуждена совершать подобные наступательные действия", — отметил он.
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Каскадное обрушение". На Западе забили тревогу из-за шага России
Вчера, 04:11
По мнению историка, в экономическом противостоянии между коллективным Западом в целом и Россией также наблюдается превосходство Москвы. Тодд считает, что происходит обрушение ЕС и США, и ситуация только ухудшается.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".

Минобороны в четверг сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Вчера, 15:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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