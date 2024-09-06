https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971076998.html

"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО

"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО - РИА Новости, 06.09.2024

"Военный крах". Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление об СВО

Украинские войска приближаются к полному военному коллапсу, на что указывает их отчаянная атака на Курскую область, заявил французский историк Эммануэль Тодд в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:15

2024-09-06T15:15

2024-09-06T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

украина

валерий герасимов

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска приближаются к полному военному коллапсу, на что указывает их отчаянная атака на Курскую область, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro."Это обычное дело. Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию — это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой войны Германия тоже была вынуждена совершать подобные наступательные действия", — отметил он.По мнению историка, в экономическом противостоянии между коллективным Западом в целом и Россией также наблюдается превосходство Москвы. Тодд считает, что происходит обрушение ЕС и США, и ситуация только ухудшается.Минобороны в четверг сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html

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в мире, россия, курская область, украина, валерий герасимов, евросоюз, вооруженные силы украины