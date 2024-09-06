Беженка из курского приграничья рассказала о трех "ахматовцах"
Жительница Курской области рассказала о трех державших оборону "ахматовцах"
© РИА НовостиБойцы отряда "Камертон" в составе спецназа "Ахмат"
© РИА Новости
Бойцы отряда "Камертон" в составе спецназа "Ахмат". Архивное фото
КУРСК, 6 сен — РИА Новости. Жительница Большесолдатского района рассказала РИА Новости о трех бойцах спецназа "Ахмат", которые крепко держали оборону, дав жителям приграничных сел возможность выехать в безопасное место.
"У меня подруга живет в Лебедевке, которая находится в трех километрах от села Свердликово (Суджанский район. — Прим. ред.), который взяли ВСУ 6 августа. Я тогда весь день не могла с ней связаться. А 7 августа она приехала ко мне с двумя небольшими пакетами вещей, больше взять не успели. Говорит, пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали жителей мирных. А еще рассказала, что были три "ахматовца", где-то там на границе, и эти три "ахматовца" держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они ("ахматовцы") вэсэушников не пустили", — сообщила жительница Большесолдатского района Зоя Андрианова.
Сама Андрианова тоже уехала из своего села из-за приближающихся военных действий к сыну в Курск.
"В моем доме на некоторое время поселилась подруга с родственниками, но потом стало совсем опасно. Сейчас они в пункте временного размещения ", — добавила Андрианова.
Подразделения ВСУ в 05:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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