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ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР - РИА Новости, 06.09.2024
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05:46 06.09.2024
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ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР
ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР - РИА Новости, 06.09.2024
ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР
Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Русский" (ИНТЦ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:46
2024-09-06T05:46
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борис коробец
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Русский" (ИНТЦ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на Восточном экономическом форуме подписали меморандум с Харбинской сельскохозяйственной научно-технической компанией "Лэши" о сотрудничестве в области биомедицины, биотехнологий и Мирового океана, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ. По его словам, подписание состоялось 6 сентября. Подписи под документами поставили ректор ДВФУ Борис Коробец, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова, генеральный директор "Лэши" Ли Юйтин. "Основная цель меморандума заключается в реализации приоритетов научно-технологического развития и запуске перспективных, коммерчески привлекательных научно-исследовательских и научно-технологических проектов. Стороны планируют совместно разрабатывать, производить и выводить на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона наукоемкие продукты", - сказал собеседник. На острове Русском строится ИНТЦ "Русский". Он признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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русский (остров), дальний восток, россия, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Русский (остров), Дальний Восток, Россия, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР

ИНТЦ "Русский" и ДВФУ будут сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Русский" (ИНТЦ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на Восточном экономическом форуме подписали меморандум с Харбинской сельскохозяйственной научно-технической компанией "Лэши" о сотрудничестве в области биомедицины, биотехнологий и Мирового океана, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.
По его словам, подписание состоялось 6 сентября. Подписи под документами поставили ректор ДВФУ Борис Коробец, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова, генеральный директор "Лэши" Ли Юйтин.
Эн+ договорился с ДВФУ и ТОГУ о сотрудничестве при подготовке кадров - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Эн+ договорился с ДВФУ и ТОГУ о сотрудничестве при подготовке кадров
4 сентября, 14:12
"Основная цель меморандума заключается в реализации приоритетов научно-технологического развития и запуске перспективных, коммерчески привлекательных научно-исследовательских и научно-технологических проектов. Стороны планируют совместно разрабатывать, производить и выводить на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона наукоемкие продукты", - сказал собеседник.
На острове Русском строится ИНТЦ "Русский". Он признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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ВЭФ-2024 Работа форума
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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13 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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