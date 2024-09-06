https://ria.ru/20240906/sotrudnichestvo-1970954118.html

ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР

ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР - РИА Новости, 06.09.2024

ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР

Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Русский" (ИНТЦ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:46

2024-09-06T05:46

2024-09-06T05:46

русский (остров)

дальний восток

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борис коробец

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Русский" (ИНТЦ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на Восточном экономическом форуме подписали меморандум с Харбинской сельскохозяйственной научно-технической компанией "Лэши" о сотрудничестве в области биомедицины, биотехнологий и Мирового океана, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ. По его словам, подписание состоялось 6 сентября. Подписи под документами поставили ректор ДВФУ Борис Коробец, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова, генеральный директор "Лэши" Ли Юйтин. "Основная цель меморандума заключается в реализации приоритетов научно-технологического развития и запуске перспективных, коммерчески привлекательных научно-исследовательских и научно-технологических проектов. Стороны планируют совместно разрабатывать, производить и выводить на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона наукоемкие продукты", - сказал собеседник. На острове Русском строится ИНТЦ "Русский". Он признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/soglasheniya-1970498617.html

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русский (остров), дальний восток, россия, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире