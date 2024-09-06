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Польский эксперт прокомментировал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
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20:23 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/smi-1971178128.html
Польский эксперт прокомментировал санкции США против российских СМИ
Польский эксперт прокомментировал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
Польский эксперт прокомментировал санкции США против российских СМИ
Альтернативные точки зрения и пророссийская позиция достигают не только США, но и Европы, несмотря на санкции в отношении СМИ, заявил эксперт Центра... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:23
2024-09-06T20:23
сша
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
евросоюз
в мире
россия
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ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Альтернативные точки зрения и пророссийская позиция достигают не только США, но и Европы, несмотря на санкции в отношении СМИ, заявил эксперт Центра исследований современной среды безопасности Михал Марек в эфире Польского телевидения. Говоря о недавно введенных США санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей, он отметил, что в американском медиапространстве довольно влиятельную позицию занимают такие эксперты, как Такер Карлсон, Дуглас Макгрегор, Джексон Хинкл. "Контент, публикуемый этими людьми, также перекидывается в Польшу", - сказал Марек. По его утверждению, если люди имеют точку зрения, отличную от мнения западных элит и властей, то они "отбеливают имидж России" и якобы продвигают Дональда Трампа, Владимира Путина и Виктора Орбана". Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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сша, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, евросоюз, в мире, россия
США, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, Евросоюз, В мире, Россия
Польский эксперт прокомментировал санкции США против российских СМИ

Эксперт Марек: альтернативные точки зрения достигают Европы, несмотря на санкции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Альтернативные точки зрения и пророссийская позиция достигают не только США, но и Европы, несмотря на санкции в отношении СМИ, заявил эксперт Центра исследований современной среды безопасности Михал Марек в эфире Польского телевидения.
Говоря о недавно введенных США санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей, он отметил, что в американском медиапространстве довольно влиятельную позицию занимают такие эксперты, как Такер Карлсон, Дуглас Макгрегор, Джексон Хинкл.
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"Контент, публикуемый этими людьми, также перекидывается в Польшу", - сказал Марек.
По его утверждению, если люди имеют точку зрения, отличную от мнения западных элит и властей, то они "отбеливают имидж России" и якобы продвигают Дональда Трампа, Владимира Путина и Виктора Орбана".
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
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Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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