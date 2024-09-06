https://ria.ru/20240906/smi-1971140738.html

В Ирландии уличили США в лицемерии из-за санкций против российских СМИ

В Ирландии уличили США в лицемерии из-за санкций против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

В Ирландии уличили США в лицемерии из-за санкций против российских СМИ

США обвиняют российские СМИ в том, что те якобы вмешиваются в американские выборы, при этом Вашингтон просит технологические компании нарушать законы других... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:10

2024-09-06T18:10

2024-09-06T18:10

сша

россия

чей боуз

маргарита симоньян

ирландия

в мире

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США обвиняют российские СМИ в том, что те якобы вмешиваются в американские выборы, при этом Вашингтон просит технологические компании нарушать законы других стран, заявил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз в соцсети X. Ранее агентство Reuter со ссылкой на президента организации Open Technology Fund (OTF) Лору Каннингем сообщало, что Белый дом призвал американские технологические компании, включая Google, Microsoft и Amazon, помочь с обеспечением доступа к спонсируемым США VPN-сервисам в РФ, Иране и ряде других государств. "Итак, в то время как США открывают уголовные дела из-за того, что российские СМИ явно "вмешиваются" в их выборы, они одновременно просят технологические компании нарушать законы в суверенных государствах. Порядок, основанный на правилах", - написал Боуз. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html

https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html

https://ria.ru/20240906/bajden-1971123605.html

сша

россия

ирландия

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сша, россия, чей боуз, маргарита симоньян, ирландия, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt