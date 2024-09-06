https://ria.ru/20240906/smi-1971037719.html

В Кремле рассказали о работе над ответом на санкции против российских СМИ

В Кремле рассказали о работе над ответом на санкции против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

В Кремле рассказали о работе над ответом на санкции против российских СМИ

Россия ответит на американские санкции против СМИ, но будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:29

2024-09-06T13:29

2024-09-06T17:12

россия

дмитрий песков

сша

в мире

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия ответит на американские санкции против СМИ, но будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь вокруг Украины", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что есть и такие издания, которые подают информацию однобоко и прибегают к фейкам."Вот все эти факторы мы будем принимать во внимание. <...> Здесь вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе", — сказал Песков.О том, что российские власти прорабатывают ответ на введение Вашингтоном санкций против медиагруппы "Россия сегодня", в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули главного редактора Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров.Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.

https://ria.ru/20240905/peskov-1970788345.html

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

россия

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россия, дмитрий песков, сша, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt