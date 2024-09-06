Рейтинг@Mail.ru
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 06.09.2024 (обновлено: 17:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/simonjan-1971063964.html
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков - РИА Новости, 06.09.2024
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что подаст в суд на Британскую вещательную... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:47
2024-09-06T17:12
москва
россия
маргарита симоньян
би-би-си
в мире
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что подаст в суд на Британскую вещательную корпорацию за фейки.В своей публикации они привела отрывки из текста BBC, где говорится, что Симоньян якобы призывала "к насилию против врагов России", к расправам с оппозиционерами "через повешение", а также предлагала "отправить войска вглубь Европы"."Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают", — написала она.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров. Американский Минюст утверждает, что RT нанимал крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы в США.После этого Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что "все западные СМИ зашлись в приступе паранойи".
https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_f653b1665b992248721c90de6d676823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, маргарита симоньян, би-би-си, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Би-би-си, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков

Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков о ней в британской пропаганде

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что подаст в суд на Британскую вещательную корпорацию за фейки.
В своей публикации они привела отрывки из текста BBC, где говорится, что Симоньян якобы призывала "к насилию против врагов России", к расправам с оппозиционерами "через повешение", а также предлагала "отправить войска вглубь Европы".
«
"Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают", — написала она.
Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров. Американский Минюст утверждает, что RT нанимал крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы в США.
После этого Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что "все западные СМИ зашлись в приступе паранойи".
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Вчера, 12:30
 
МоскваРоссияМаргарита СимоньянБи-би-сиВ миреСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала