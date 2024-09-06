https://ria.ru/20240906/simonjan-1971063964.html
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков - РИА Новости, 06.09.2024
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что подаст в суд на Британскую вещательную... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:47
2024-09-06T14:47
2024-09-06T17:12
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что подаст в суд на Британскую вещательную корпорацию за фейки.В своей публикации они привела отрывки из текста BBC, где говорится, что Симоньян якобы призывала "к насилию против врагов России", к расправам с оппозиционерами "через повешение", а также предлагала "отправить войска вглубь Европы"."Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают", — написала она.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров. Американский Минюст утверждает, что RT нанимал крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы в США.После этого Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что "все западные СМИ зашлись в приступе паранойи".
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москва, россия, маргарита симоньян, би-би-си, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Би-би-си, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков
Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков о ней в британской пропаганде