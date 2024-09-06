https://ria.ru/20240906/shkolnik-1971017437.html

В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец

В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец - РИА Новости, 06.09.2024

В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец

Ученик второго класса упал в коммуникационный колодец в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, мальчик госпитализирован, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:11

2024-09-06T12:11

2024-09-06T12:11

происшествия

пролетарский район

ростов-на-дону

алексей логвиненко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Ученик второго класса упал в коммуникационный колодец в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, мальчик госпитализирован, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале. "В Пролетарском районе Ростова произошел несчастный случай: пострадал ребенок. По предварительным данным, школьник, ученик 2 класса, упал в коммуникационный колодец", - написал он. Логвиненко уточнил, что ребенок находится в детской областной больнице. "Самочувствие юного ростовчанина удовлетворительное, мальчик получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под контролем врачей", - добавил он. В конце августа следствие также сообщало об инциденте в Ленинском районе города. Тогда восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы. Ребенка госпитализировали с ожогами конечностей 1-2 степени.

https://ria.ru/20240830/rebenok-1969499390.html

пролетарский район

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пролетарский район, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия