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В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец
В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец - РИА Новости, 06.09.2024
В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец
Ученик второго класса упал в коммуникационный колодец в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, мальчик госпитализирован, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:11
2024-09-06T12:11
2024-09-06T12:11
происшествия
пролетарский район
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Ученик второго класса упал в коммуникационный колодец в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, мальчик госпитализирован, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале. "В Пролетарском районе Ростова произошел несчастный случай: пострадал ребенок. По предварительным данным, школьник, ученик 2 класса, упал в коммуникационный колодец", - написал он. Логвиненко уточнил, что ребенок находится в детской областной больнице. "Самочувствие юного ростовчанина удовлетворительное, мальчик получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под контролем врачей", - добавил он. В конце августа следствие также сообщало об инциденте в Ленинском районе города. Тогда восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы. Ребенка госпитализировали с ожогами конечностей 1-2 степени.
https://ria.ru/20240830/rebenok-1969499390.html
пролетарский район
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происшествия, пролетарский район, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия
Происшествия, Пролетарский район, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Россия
В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец
Ребенок упал в колодец в Ростове-на-Дону, его госпитализировали