https://ria.ru/20240906/servis-1971021359.html
"Т-Мобайл" запустил сервис для усиленной защиты абонентов от мошенников
"Т-Мобайл" запустил сервис для усиленной защиты абонентов от мошенников - РИА Новости, 06.09.2024
"Т-Мобайл" запустил сервис для усиленной защиты абонентов от мошенников
Мобильный оператор "Т-Мобайл" запустил бесплатный сервис "Временная блокировка" для усиленной защиты абонентов от звонков мошенников не только по телефонной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:19
2024-09-06T12:19
2024-09-06T12:19
технологии
мошенники
мошенничество
мобильная связь
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мобильный оператор "Т-Мобайл" запустил бесплатный сервис "Временная блокировка" для усиленной защиты абонентов от звонков мошенников не только по телефонной сети, но и в мессенджерах, сервис будет автоматически блокировать подобные звонки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Т-Мобайл" запустил бесплатный сервис "Временная блокировка" для усиленной защиты абонентов от телефонных мошенников. Теперь мобильный оператор будет автоматически блокировать мошеннические звонки после их выявления. Временная блокировка будет распространяться не только на звонки мошенников по телефонной сети, но и в мессенджерах", - рассказали в компании. Там отметили, что после активации блокировки звонков абонент получит сообщение о ее длительности, которая будет рассчитываться с помощью искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. "Блокировка будет распространяться только на мошеннические звонки с неизвестных номеров, пользователь сможет в обычном режиме совершать любые исходящие звонки и принимать входящие с проверенных номеров", - уточнили в операторе. Там пояснили, что "Временная блокировка" автоматически и бесплатно подключается пользователям, у которых активирована бесплатная услуга "Защита звонков". Отмечается, что она дополнит флагманскую антимошенническую технологию "Нейрощит". "Раньше с помощью "Нейрощита" мы фиксировали попытку злоумышленника вступить в диалог с клиентом, прерывали ее и отправляли сигнал в Т-Банк для тщательной проверки финансовых операций. Однако, как показала практика, некоторые мошенники продолжают атаковать клиента звонками, в том числе и в мессенджерах, где их сложнее поймать. Технология "Временная блокировка" позволяет решить эти проблемы", - прокомментировал гендиректор "Т-Мобайла" Виталий Бриедис, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951005497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мошенники, мошенничество, мобильная связь
Технологии, мошенники, Мошенничество, мобильная связь
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мобильный оператор "Т-Мобайл" запустил бесплатный сервис "Временная блокировка" для усиленной защиты абонентов от звонков мошенников не только по телефонной сети, но и в мессенджерах, сервис будет автоматически блокировать подобные звонки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Т-Мобайл" запустил бесплатный сервис "Временная блокировка" для усиленной защиты абонентов от телефонных мошенников. Теперь мобильный оператор будет автоматически блокировать мошеннические звонки после их выявления. Временная блокировка будет распространяться не только на звонки мошенников по телефонной сети, но и в мессенджерах", - рассказали в компании.
Там отметили, что после активации блокировки звонков абонент получит сообщение о ее длительности, которая будет рассчитываться с помощью искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. "Блокировка будет распространяться только на мошеннические звонки с неизвестных номеров, пользователь сможет в обычном режиме совершать любые исходящие звонки и принимать входящие с проверенных номеров", - уточнили в операторе.
Там пояснили, что "Временная блокировка" автоматически и бесплатно подключается пользователям, у которых активирована бесплатная услуга "Защита звонков". Отмечается, что она дополнит флагманскую антимошенническую технологию "Нейрощит".
"Раньше с помощью "Нейрощита" мы фиксировали попытку злоумышленника вступить в диалог с клиентом, прерывали ее и отправляли сигнал в Т-Банк для тщательной проверки финансовых операций. Однако, как показала практика, некоторые мошенники
продолжают атаковать клиента звонками, в том числе и в мессенджерах, где их сложнее поймать. Технология "Временная блокировка" позволяет решить эти проблемы", - прокомментировал гендиректор "Т-Мобайла" Виталий Бриедис, слова которого привели в пресс-службе.