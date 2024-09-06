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Эксперт прокомментировал сообщения о передаче Сербией самолетов Киеву - РИА Новости, 06.09.2024
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03:08 06.09.2024 (обновлено: 03:45 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/serbiya-1970946469.html
Эксперт прокомментировал сообщения о передаче Сербией самолетов Киеву
Эксперт прокомментировал сообщения о передаче Сербией самолетов Киеву - РИА Новости, 06.09.2024
Эксперт прокомментировал сообщения о передаче Сербией самолетов Киеву
Предположения политических оппонентов сербского президента Александра Вучича о возможности передачи Сербией принадлежащих ей 14 истребителей МиГ-29 Франции для... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:08
2024-09-06T03:45
белград (город)
сербия
франция
игорь коротченко
александр вулин
александр вучич
вооруженные силы украины
dassault aviation
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Предположения политических оппонентов сербского президента Александра Вучича о возможности передачи Сербией принадлежащих ей 14 истребителей МиГ-29 Франции для последующего реэкспорта на Украину нацелены на осложнение отношений Москвы и Белграда, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В сербских оппозиционных СМИ и политических кругах ранее распространилось предположение о том, что в договоре Франции с Сербией о передаче последней 12 французских истребителей Rafale есть пункт о передаче Сербией имеющихся у нее МиГ-29 через Францию властям в Киеве. Вучич категорически опроверг эти предположения. "Появившиеся сообщения о том, что Белград якобы намеревается передать имеющиеся у него на вооружении МиГ-29 Франции взамен на приобретаемые французские истребители Rafale для последующей передачи их Украине являются очевидным вбросом, призванным осложнить отношения Москвы и Белграда и создать неблагоприятный политический и информационный фон в преддверии состоявшейся на полях ВЭФ встречи между президентом России Владимиром Путиным и вице-премьером Сербии Александром Вулиным", — сказал Коротченко.По его словам, официальный Белград ответственно относится к своим обязательствам по недопущению реэкспорта ранее поставленных вооружений российского производства, а Сербия является одним из приоритетных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. "В этой связи полагаем, что Вулин, отвечающий в том числе за взаимодействие с Россией в сфере обороны, нацбезопасности и ОПК, дал необходимые разъяснения и гарантии российской стороне относительно того, что информация о возможной передаче МиГ-29 является недостоверной и ложной", — заявил аналитик. Как отметил Коротченко, Александр Вулин уже публично опроверг появившийся вброс и отметил, что его цель — создать проблемы в российско-сербских отношениях, и что подобного рода попытки будут неуспешны, поскольку Белград ответственно относится к недопущению поставок и реэкспорта для ВСУ какого-либо оружия - как российского, эксплуатируемого сербскими вооруженными силами, так и производимого на территории Сербии предприятиями национального ОПК. "Полагаю, что в рамках укрепления стратегического партнерства и взаимодействия между Москвой и Белградом должен быть создан соответствующий канал для консультаций и оперативного обмена информацией по тем аспектам двусторонних отношений, которые требуют оперативной реакции", — подытожил аналитик. Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в ходе визита в Белград французского президента Эммануэля Макрона 29 августа подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
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белград (город), сербия, франция, игорь коротченко, александр вулин, александр вучич, вооруженные силы украины, dassault aviation, миг-29, rafale, в мире
Белград (город), Сербия, Франция, Игорь Коротченко, Александр Вулин, Александр Вучич, Вооруженные силы Украины, Dassault Aviation, МиГ-29, Rafale, В мире
Эксперт прокомментировал сообщения о передаче Сербией самолетов Киеву

Эксперт Коротченко назвал вбросом сообщения о передаче Сербией МиГ-29 Украине

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29 ВВС Сербии
Истребители МиГ-29 ВВС Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Министерство обороны РФ
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Истребители МиГ-29 ВВС Сербии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Предположения политических оппонентов сербского президента Александра Вучича о возможности передачи Сербией принадлежащих ей 14 истребителей МиГ-29 Франции для последующего реэкспорта на Украину нацелены на осложнение отношений Москвы и Белграда, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В сербских оппозиционных СМИ и политических кругах ранее распространилось предположение о том, что в договоре Франции с Сербией о передаче последней 12 французских истребителей Rafale есть пункт о передаче Сербией имеющихся у нее МиГ-29 через Францию властям в Киеве. Вучич категорически опроверг эти предположения.
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"Появившиеся сообщения о том, что Белград якобы намеревается передать имеющиеся у него на вооружении МиГ-29 Франции взамен на приобретаемые французские истребители Rafale для последующей передачи их Украине являются очевидным вбросом, призванным осложнить отношения Москвы и Белграда и создать неблагоприятный политический и информационный фон в преддверии состоявшейся на полях ВЭФ встречи между президентом России Владимиром Путиным и вице-премьером Сербии Александром Вулиным", — сказал Коротченко.
По его словам, официальный Белград ответственно относится к своим обязательствам по недопущению реэкспорта ранее поставленных вооружений российского производства, а Сербия является одним из приоритетных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.
"В этой связи полагаем, что Вулин, отвечающий в том числе за взаимодействие с Россией в сфере обороны, нацбезопасности и ОПК, дал необходимые разъяснения и гарантии российской стороне относительно того, что информация о возможной передаче МиГ-29 является недостоверной и ложной", — заявил аналитик.
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Как отметил Коротченко, Александр Вулин уже публично опроверг появившийся вброс и отметил, что его цель — создать проблемы в российско-сербских отношениях, и что подобного рода попытки будут неуспешны, поскольку Белград ответственно относится к недопущению поставок и реэкспорта для ВСУ какого-либо оружия - как российского, эксплуатируемого сербскими вооруженными силами, так и производимого на территории Сербии предприятиями национального ОПК.
"Полагаю, что в рамках укрепления стратегического партнерства и взаимодействия между Москвой и Белградом должен быть создан соответствующий канал для консультаций и оперативного обмена информацией по тем аспектам двусторонних отношений, которые требуют оперативной реакции", — подытожил аналитик.
Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в ходе визита в Белград французского президента Эммануэля Макрона 29 августа подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. По контракту Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года.
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