https://ria.ru/20240906/sber-1970994903.html
"Сбер": украинские телефонные мошенники стали атаковать и союзников страны
"Сбер": украинские телефонные мошенники стали атаковать и союзников страны - РИА Новости, 06.09.2024
"Сбер": украинские телефонные мошенники стали атаковать и союзников страны
Украинские телефонные мошенники начали звонить жителям стран — союзников Украины, сообщила пресс-служба Сбербанка на полях Восточного экономического форума. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:51
2024-09-06T10:51
2024-09-06T12:18
технологии
украина
днепр (город)
польша
станислав кузнецов
сбер
сбербанк россии
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Украинские телефонные мошенники начали звонить жителям стран — союзников Украины, сообщила пресс-служба Сбербанка на полях Восточного экономического форума."Сбер" фиксирует активную работу украинских кол-центров в городе Днепр в отношении жителей Польши, Германии, Чехии, Израиля, Латвии, Литвы и Эстонии. Это может свидетельствовать о том, что обманывать россиян стало сложнее, либо о том, что мошенники решили расширить географию, чтобы повысить доходы", — говорится в релизе. По словам зампреда правления "Сбера" Станислава Кузнецова, раньше в этих государствах работали в основном местные мошенники, но теперь ежедневно фиксируется десятки тысяч звонков в разные страны."Мы видим лишь часть картины — по факту звонков может быть в десятки и сотни раз больше. И мы наблюдаем тенденцию роста такой активности", — сказал он. При этом Кузнецов напомнил, что украинские кол-центры действуют под покровительством властей, и до 40 процентов доходов идет на финансирование ВСУ. "Новый тренд может свидетельствовать о том, что россиян стало труднее обманывать. Эту версию подтверждает и тенденция на снижение числа звонков жителям нашей страны", — добавил он. Как отметил Кузнецов, у "Сбера" есть информация о наборе обзвонщиков для работы против жителей стран — союзников Украины. Во многих из них велика доля русскоязычного населения, что упрощает работу мошенников. Но фиксируются и звонки на польском и чешском языках. Основная мошенническая схема связана с привлечением инвестиций. Звонки совершаются как с подменных номеров, так и через мессенджеры, причем в некоторых случаях, когда идет видеозвонок, злоумышленники используют дипфейки, чтобы скрывать свои лица или голоса. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240904/kuznetsov-1970240962.html
https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html
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технологии, украина, днепр (город), польша, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Технологии, Украина, Днепр (город), Польша, Станислав Кузнецов, Сбер, Сбербанк России, Вооруженные силы Украины, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Сбер": украинские телефонные мошенники стали атаковать и союзников страны
"Сбер": украинские телефонные мошенники стали действовать и против союзных стран
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Украинские телефонные мошенники начали звонить жителям стран — союзников Украины, сообщила пресс-служба Сбербанка на полях Восточного экономического форума.
"Сбер" фиксирует активную работу украинских кол-центров в городе Днепр в отношении жителей Польши, Германии, Чехии, Израиля, Латвии, Литвы и Эстонии. Это может свидетельствовать о том, что обманывать россиян стало сложнее, либо о том, что мошенники решили расширить географию, чтобы повысить доходы", — говорится в релизе.
По словам зампреда правления "Сбера" Станислава Кузнецова, раньше в этих государствах работали в основном местные мошенники, но теперь ежедневно фиксируется десятки тысяч звонков в разные страны.
"Мы видим лишь часть картины — по факту звонков может быть в десятки и сотни раз больше. И мы наблюдаем тенденцию роста такой активности", — сказал он.
При этом Кузнецов напомнил, что украинские кол-центры действуют под покровительством властей, и до 40 процентов доходов идет на финансирование ВСУ.
«
"Новый тренд может свидетельствовать о том, что россиян стало труднее обманывать. Эту версию подтверждает и тенденция на снижение числа звонков жителям нашей страны", — добавил он.
Как отметил Кузнецов, у "Сбера" есть информация о наборе обзвонщиков для работы против жителей стран — союзников Украины. Во многих из них велика доля русскоязычного населения, что упрощает работу мошенников. Но фиксируются и звонки на польском и чешском языках.
Основная мошенническая схема связана с привлечением инвестиций. Звонки совершаются как с подменных номеров, так и через мессенджеры, причем в некоторых случаях, когда идет видеозвонок, злоумышленники используют дипфейки, чтобы скрывать свои лица или голоса.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.