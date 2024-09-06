https://ria.ru/20240906/sau-1970952124.html

В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ

В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ

Расчет САУ "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" в Запорожской области поразил на дистанции 30 километров укрепленный блиндаж с военными ВСУ, который мешал... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:08

2024-09-06T05:08

2024-09-06T05:08

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Расчет САУ "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" в Запорожской области поразил на дистанции 30 километров укрепленный блиндаж с военными ВСУ, который мешал продвижению российских штурмовиков, рассказал журналистам командир орудия с позывным "Замполит". "Противник с данной позиции вел активную оборону и не давал подойти нашим штурмовым группам. Мы получили команду на поражение цели, на дистанции около 30 километров укрепление с живой силой уничтожили", - сказал он. По словам командира орудия, сегодня артиллеристы постоянно взаимодействуют с комплексами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии. "Как только разведка докладывает, где какие-то находятся склады или скопления орудий, либо что-то еще, к нам приходит команда, мы выдвигаемся, занимаем позицию и отрабатываем", - отметил "Замполит". Он добавил, что в его расчете все военнослужащие были награждены орденами Мужества и медалями "За храбрость" за действия в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года: тогда артиллеристы остановили колонну украинской техники, уничтожив шесть БМП Bradley.

https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия