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В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/sau-1970952124.html
В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ
В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ
Расчет САУ "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" в Запорожской области поразил на дистанции 30 километров укрепленный блиндаж с военными ВСУ, который мешал... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:08
2024-09-06T05:08
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Расчет САУ "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" в Запорожской области поразил на дистанции 30 километров укрепленный блиндаж с военными ВСУ, который мешал продвижению российских штурмовиков, рассказал журналистам командир орудия с позывным "Замполит". "Противник с данной позиции вел активную оборону и не давал подойти нашим штурмовым группам. Мы получили команду на поражение цели, на дистанции около 30 километров укрепление с живой силой уничтожили", - сказал он. По словам командира орудия, сегодня артиллеристы постоянно взаимодействуют с комплексами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии. "Как только разведка докладывает, где какие-то находятся склады или скопления орудий, либо что-то еще, к нам приходит команда, мы выдвигаемся, занимаем позицию и отрабатываем", - отметил "Замполит". Он добавил, что в его расчете все военнослужащие были награждены орденами Мужества и медалями "За храбрость" за действия в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года: тогда артиллеристы остановили колонну украинской техники, уничтожив шесть БМП Bradley.
https://ria.ru/20240906/obrushenie-1970948954.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
В Запорожской области уничтожили блиндаж с военными ВСУ

Расчет САУ "Гиацинт-С" уничтожил в Запорожской области укрепленный блиндаж ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Расчет САУ "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" в Запорожской области поразил на дистанции 30 километров укрепленный блиндаж с военными ВСУ, который мешал продвижению российских штурмовиков, рассказал журналистам командир орудия с позывным "Замполит".
"Противник с данной позиции вел активную оборону и не давал подойти нашим штурмовым группам. Мы получили команду на поражение цели, на дистанции около 30 километров укрепление с живой силой уничтожили", - сказал он.
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По словам командира орудия, сегодня артиллеристы постоянно взаимодействуют с комплексами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии. "Как только разведка докладывает, где какие-то находятся склады или скопления орудий, либо что-то еще, к нам приходит команда, мы выдвигаемся, занимаем позицию и отрабатываем", - отметил "Замполит".
Он добавил, что в его расчете все военнослужащие были награждены орденами Мужества и медалями "За храбрость" за действия в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года: тогда артиллеристы остановили колонну украинской техники, уничтожив шесть БМП Bradley.
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