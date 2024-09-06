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США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон - РИА Новости, 06.09.2024
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23:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971196506.html
США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон
США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон - РИА Новости, 06.09.2024
США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон
Администрация президента США Джо Байдена своими действиями в адрес российских СМИ глушит критику в адрес действующих американских властей, заявил журналист... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:14
2024-09-06T23:14
в мире
сша
россия
калифорния
джо байден
такер карлсон
маргарита симоньян
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена своими действиями в адрес российских СМИ глушит критику в адрес действующих американских властей, заявил журналист Такер Карлсон. "По сути, минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено", - заявил Карлсон на мероприятии в Калифорнии, видеозапись опубликована в его аккаунте в соцсети Х. Он отметил, что был шокирован действиями "гротескного минюста", который в рамках обвинительного заключения двум иностранцам, назвал троих авторов консервативных подкастов, связав их с иностранным государством. И немедленно их контент стал исчезать, например, из YouTube, отметил американский журналист. "Становится все сложнее и сложнее шокироваться тем, что делает администрации Байдена. Слишком много беспрецедентного", - сказал Карлсон. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html
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в мире, сша, россия, калифорния, джо байден, такер карлсон, маргарита симоньян, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Калифорния, Джо Байден, Такер Карлсон, Маргарита Симоньян, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон

Карлсон: США глушат критику администрации Байдена действиями против СМИ РФ

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена своими действиями в адрес российских СМИ глушит критику в адрес действующих американских властей, заявил журналист Такер Карлсон.
"По сути, минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено", - заявил Карлсон на мероприятии в Калифорнии, видеозапись опубликована в его аккаунте в соцсети Х.
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Он отметил, что был шокирован действиями "гротескного минюста", который в рамках обвинительного заключения двум иностранцам, назвал троих авторов консервативных подкастов, связав их с иностранным государством. И немедленно их контент стал исчезать, например, из YouTube, отметил американский журналист.
"Становится все сложнее и сложнее шокироваться тем, что делает администрации Байдена. Слишком много беспрецедентного", - сказал Карлсон.
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
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Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАРоссияКалифорнияДжо БайденТакер КарлсонМаргарита СимоньянГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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