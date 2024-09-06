https://ria.ru/20240906/sanktsii-1970959099.html

Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ

Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ

Санкции, введенные США в отношении российских СМИ, раскрыли "уродливое" лицо Вашингтона, такое мнение высказал РИА Новости депутат парламента Ирака Хусейн... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:21

2024-09-06T07:21

2024-09-06T07:21

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БАГДАД, 6 сен - РИА Новости. Санкции, введенные США в отношении российских СМИ, раскрыли "уродливое" лицо Вашингтона, такое мнение высказал РИА Новости депутат парламента Ирака Хусейн Мунис. США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать". "Такими действиями США раскрывают свое уродливое лицо. В настоящее время США ведут всеобщую войну, используя привычки американского ковбоя, который действует без правил. То он оказывает экономическое давление на страны, которые его не слушаются, используя доллар и казначейство США, то в других случаях вы видите, как он осуществляет военное вмешательство, в-третьих - пытается контролировать средства массовой информации, ограничивать иностранные СМИ, устанавливать ограничения на публикации и наказывать отдельные международные каналы и агентства для установления контроля", - сказал депутат. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html

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в мире, сша, россия