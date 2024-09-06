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Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
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07:21 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1970959099.html
Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ
Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ
Санкции, введенные США в отношении российских СМИ, раскрыли "уродливое" лицо Вашингтона, такое мнение высказал РИА Новости депутат парламента Ирака Хусейн... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:21
2024-09-06T07:21
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сша
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БАГДАД, 6 сен - РИА Новости. Санкции, введенные США в отношении российских СМИ, раскрыли "уродливое" лицо Вашингтона, такое мнение высказал РИА Новости депутат парламента Ирака Хусейн Мунис. США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать". "Такими действиями США раскрывают свое уродливое лицо. В настоящее время США ведут всеобщую войну, используя привычки американского ковбоя, который действует без правил. То он оказывает экономическое давление на страны, которые его не слушаются, используя доллар и казначейство США, то в других случаях вы видите, как он осуществляет военное вмешательство, в-третьих - пытается контролировать средства массовой информации, ограничивать иностранные СМИ, устанавливать ограничения на публикации и наказывать отдельные международные каналы и агентства для установления контроля", - сказал депутат. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html
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РИА Новости
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60
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60
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
Иракский депутат раскритиковал санкции США против российских СМИ

Мунис: санкции против российских СМИ раскрыли уродливое лицо США

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 6 сен - РИА Новости. Санкции, введенные США в отношении российских СМИ, раскрыли "уродливое" лицо Вашингтона, такое мнение высказал РИА Новости депутат парламента Ирака Хусейн Мунис.
США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать".
Захарова об ответе на санкции против Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Вчера, 08:10
"Такими действиями США раскрывают свое уродливое лицо. В настоящее время США ведут всеобщую войну, используя привычки американского ковбоя, который действует без правил. То он оказывает экономическое давление на страны, которые его не слушаются, используя доллар и казначейство США, то в других случаях вы видите, как он осуществляет военное вмешательство, в-третьих - пытается контролировать средства массовой информации, ограничивать иностранные СМИ, устанавливать ограничения на публикации и наказывать отдельные международные каналы и агентства для установления контроля", - сказал депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом пленарного заседания ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня"
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