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Московские школьники начнут изучать правила вождения на самокатах - РИА Новости, 06.09.2024
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13:49 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/samokat-1971042498.html
Московские школьники начнут изучать правила вождения на самокатах
Московские школьники начнут изучать правила вождения на самокатах - РИА Новости, 06.09.2024
Московские школьники начнут изучать правила вождения на самокатах
Московские школьники этой осенью начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах, за год обучение пройдут более 100 тысяч ребят, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:49
2024-09-06T13:49
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Московские школьники этой осенью начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах, за год обучение пройдут более 100 тысяч ребят, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "В этом учебном году московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах. В программе – теория и практика, старт запланирован на середину осени и продлится в течение всего учебного года. Целевая аудитория образовательный программы - восьмиклассники", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что за год обучение пройдут более 100 тысяч столичных школьников.
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общество
Общество
Московские школьники начнут изучать правила вождения на самокатах

Московские школьники начнут изучать правила вождения на самокатах этой осенью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрокат электросамокатов
Прокат электросамокатов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прокат электросамокатов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Московские школьники этой осенью начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах, за год обучение пройдут более 100 тысяч ребят, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"В этом учебном году московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах. В программе – теория и практика, старт запланирован на середину осени и продлится в течение всего учебного года. Целевая аудитория образовательный программы - восьмиклассники", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что за год обучение пройдут более 100 тысяч столичных школьников.
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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