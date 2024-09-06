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Республиканцы связали обвинения США в адрес RT с выборами - РИА Новости, 06.09.2024
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18:02 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/rt-1971138679.html
Республиканцы связали обвинения США в адрес RT с выборами
Республиканцы связали обвинения США в адрес RT с выборами - РИА Новости, 06.09.2024
Республиканцы связали обвинения США в адрес RT с выборами
Законодатели-республиканцы связали обвинения властей США в адрес телеканала RT с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах и напомнили, что... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:02
2024-09-06T18:02
в мире
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россия
маргарита симоньян
государственный департамент сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Законодатели-республиканцы связали обвинения властей США в адрес телеканала RT с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах и напомнили, что обвинения во вмешательстве РФ в выборы 2016 года оказались фальшивкой. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. "Мы видели это раньше. В 2016 году те же самые люди продвигали ложь про Россию, и теперь мы знаем, что это была абсолютная фикция", - приводит телеканал Fox News слова члена палаты представителей конгресса США Джима Джордана. Он добавил, что и к нынешним обвинениям относится крайне скептически. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X также указала на то, что минюст США активизировал преследование российских СМИ за пару месяцев до выборов. "Нам не хотелось бы, чтобы влияние России убедило американцев в том, что демократы... стали причиной этой разрушительной инфляции, открытого смертоносного вторжения десятков миллионов нелегальных мигрантов... и финансирования бессмысленных войн за рубежом, и привело к тому, чтобы американцы проголосовали за (кандидата от республиканцев Дональда - ред.) Трампа!" - иронизирует законодательница. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA). В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией, но спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240906/zhurnalist-1971135123.html
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https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html
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в мире, сша, россия, маргарита симоньян, государственный департамент сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Маргарита Симоньян, Государственный департамент США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Санкции США против "России сегодня" и RT
Республиканцы связали обвинения США в адрес RT с выборами

Конгрессмен Джордан назвал обвинения властей США в адрес RT фикцией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Законодатели-республиканцы связали обвинения властей США в адрес телеканала RT с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах и напомнили, что обвинения во вмешательстве РФ в выборы 2016 года оказались фальшивкой.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Журналист из США прокомментировал санкции против российских СМИ
Вчера, 17:44
"Мы видели это раньше. В 2016 году те же самые люди продвигали ложь про Россию, и теперь мы знаем, что это была абсолютная фикция", - приводит телеканал Fox News слова члена палаты представителей конгресса США Джима Джордана.
Он добавил, что и к нынешним обвинениям относится крайне скептически.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X также указала на то, что минюст США активизировал преследование российских СМИ за пару месяцев до выборов.
"Нам не хотелось бы, чтобы влияние России убедило американцев в том, что демократы... стали причиной этой разрушительной инфляции, открытого смертоносного вторжения десятков миллионов нелегальных мигрантов... и финансирования бессмысленных войн за рубежом, и привело к тому, чтобы американцы проголосовали за (кандидата от республиканцев Дональда - ред.) Трампа!" - иронизирует законодательница.
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Вчера, 17:19
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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Симоньян получила из США письмо со словами поддержки
Вчера, 16:54
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией, но спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN
Вчера, 15:52
 
В миреСШАРоссияМаргарита СимоньянГосударственный департамент СШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024Санкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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