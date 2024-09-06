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СМИ: американская медиакомпания уволила блогера, якобы сотрудничавшую с RT - РИА Новости, 06.09.2024
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12:29 06.09.2024 (обновлено: 17:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/rt-1971023099.html
СМИ: американская медиакомпания уволила блогера, якобы сотрудничавшую с RT
СМИ: американская медиакомпания уволила блогера, якобы сотрудничавшую с RT - РИА Новости, 06.09.2024
СМИ: американская медиакомпания уволила блогера, якобы сотрудничавшую с RT
Американская медиакомпания Blaze Media на следующий день после введения санкций против руководства RT уволила блогера Лорен Чен, которая, по утверждениям СМИ,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:29
2024-09-06T17:12
сша
россия
государственный департамент сша
телеканал rt
санкции в отношении россии
в мире
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская медиакомпания Blaze Media на следующий день после введения санкций против руководства RT уволила блогера Лорен Чен, которая, по утверждениям СМИ, сотрудничала с телеканалом, сообщают британские и американские издания. "Лорен Чен была независимым подрядчиком, контракт с ней был расторгнут", — заявил Semafor гендиректор Blaze Media Тайлер Кардон. По информации газеты, Чен и ее муж Лиам Донован — сооснователи медиакомпании Tenet Media. Британская Daily Mail пишет, что Чен в 2021 и 2022 годах участвовала в создании нескольких статей для RT. Американская газета Daily Beast, со своей стороны, отмечает, что основатели Tenet Media упоминаются в обвинительном заключении в США по делу о финансировании блогеров государственными российскими СМИ. Хотя их имена не называются, Чен и Донован — единственные, кто соответствует этому описанию, отмечает издание. Четвертого сентября американский Минфин ввел санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. Причем Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Как заявлял Госдеп, условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Кроме того, власти США объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался уточнить, кого конкретно затронули эти ограничения. По словам официального представителя ведомства, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ в России. Однако, отметил он, зеркальные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970678513.html
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, государственный департамент сша, телеканал rt, санкции в отношении россии, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Россия, Государственный департамент США, Телеканал RT, Санкции в отношении России, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
СМИ: американская медиакомпания уволила блогера, якобы сотрудничавшую с RT

Американская Blaze Media уволила блогера Лорен Чен, якобы сотрудничавшую с RT

© Фото : соцсети блогераБлогер Лорен Чен
Блогер Лорен Чен - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : соцсети блогера
Блогер Лорен Чен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская медиакомпания Blaze Media на следующий день после введения санкций против руководства RT уволила блогера Лорен Чен, которая, по утверждениям СМИ, сотрудничала с телеканалом, сообщают британские и американские издания.
"Лорен Чен была независимым подрядчиком, контракт с ней был расторгнут", — заявил Semafor гендиректор Blaze Media Тайлер Кардон.
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По информации газеты, Чен и ее муж Лиам Донован — сооснователи медиакомпании Tenet Media. Британская Daily Mail пишет, что Чен в 2021 и 2022 годах участвовала в создании нескольких статей для RT.
Американская газета Daily Beast, со своей стороны, отмечает, что основатели Tenet Media упоминаются в обвинительном заключении в США по делу о финансировании блогеров государственными российскими СМИ. Хотя их имена не называются, Чен и Донован — единственные, кто соответствует этому описанию, отмечает издание.
Четвертого сентября американский Минфин ввел санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. Причем Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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Как заявлял Госдеп, условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Кроме того, власти США объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался уточнить, кого конкретно затронули эти ограничения. По словам официального представителя ведомства, они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ в России. Однако, отметил он, зеркальные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
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СШАРоссияГосударственный департамент СШАТелеканал RTСанкции в отношении РоссииВ миреСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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