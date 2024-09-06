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В ГД назвали Россию форпостом на пути сохранения традиционных ценностей - РИА Новости, 06.09.2024
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14:17 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/rossiya-1971051086.html
В ГД назвали Россию форпостом на пути сохранения традиционных ценностей
В ГД назвали Россию форпостом на пути сохранения традиционных ценностей - РИА Новости, 06.09.2024
В ГД назвали Россию форпостом на пути сохранения традиционных ценностей
Россия - форпост на пути сохранения традиционных ценностей в мире, так как таких стран осталось не так много, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:17
2024-09-06T14:17
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия - форпост на пути сохранения традиционных ценностей в мире, так как таких стран осталось не так много, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью РИА Новости на ВЭФ. "После последних событий международных, Парижская олимпиада наглядное этому подтверждение, уж не так много в мире осталось государств, которые в той или иной мере не свернули вот с этого традиционного маршрута... Россия, по сути дела, форпост на пути сохранения этих ценностей", - сказала она РИА Новости. Депутат отметила, что осенью будет проведено мероприятие, где будет специальная площадка, посвященная сохранению традиционных ценностей, а весной будет крупный межпарламентский международный форум по сохранению традиционных ценностей. "Он пройдет на площадке Госдумы в Москве, скорее это будет все-таки Колонный зал... Подумаем о внутренней уже структуре там несколько площадок с предложением наших профильных министерств", - заключила она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, общество
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Общество
В ГД назвали Россию форпостом на пути сохранения традиционных ценностей

Депутат Останина назвала РФ форпостом на пути сохранения традиционных ценностей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия - форпост на пути сохранения традиционных ценностей в мире, так как таких стран осталось не так много, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью РИА Новости на ВЭФ.
«
"После последних событий международных, Парижская олимпиада наглядное этому подтверждение, уж не так много в мире осталось государств, которые в той или иной мере не свернули вот с этого традиционного маршрута... Россия, по сути дела, форпост на пути сохранения этих ценностей", - сказала она РИА Новости.
Депутат отметила, что осенью будет проведено мероприятие, где будет специальная площадка, посвященная сохранению традиционных ценностей, а весной будет крупный межпарламентский международный форум по сохранению традиционных ценностей.
"Он пройдет на площадке Госдумы в Москве, скорее это будет все-таки Колонный зал... Подумаем о внутренней уже структуре там несколько площадок с предложением наших профильных министерств", - заключила она.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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