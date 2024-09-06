https://ria.ru/20240906/reyting-1971032419.html

Опубликованы итоги четвертого рейтинга качества управления закупками

Опубликованы итоги четвертого рейтинга качества управления закупками - РИА Новости, 06.09.2024

Опубликованы итоги четвертого рейтинга качества управления закупками

Аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" и бизнес-клуб "Срединный путь" опубликовали результаты рейтинга качества управления закупочной деятельностью; на РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:22

2024-09-06T13:22

2024-09-06T14:12

россия

евгений князев

михаил калик

россети

россельхозбанк

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" и бизнес-клуб "Срединный путь" опубликовали результаты рейтинга качества управления закупочной деятельностью; на торжественной церемонии состоялось награждения победителей, сообщает компания.Представленный в этом году рейтинг стал уже четвертым. За это время он получил популярность в профессиональном сообществе и зарекомендовал себя как прозрачный и независимый инструмент верификации качества закупочной деятельности, также рейтинг выступает в качестве эффективного репутационного механизма для компаний и руководителей закупочных подразделений. Рейтинг составлен на основе авторской методологии компании "Эксперт Бизнес-Решения". Среди участников определяется список из 100 лучших закупочных подразделений компаний и корпораций, годовой объем закупок которых составляет не менее 500 миллионов рублей. Из списка лучших компаний выбирается топ-5.Итоговая оценка отражает уровень развития ключевых составляющих закупочной системы в компании: опыт работы руководителя и его команды в сфере закупок, степень автоматизации системы управления закупками, качество систематизации и регламентации закупочного процесса, показатели эффективности закупочной деятельности (например, доля конкурентных закупок в общем объеме), соблюдение ESG-стандартов при реализации перечисленного. Кроме прочего, уникальная факторная модель позволяет сравнить закупочные системы компаний между собой по единым критериям. Учитывалось и мнение профессионального сообщества: участники рейтинга имели возможность оценить работу своих коллег из других компаний. В топ-5 лучших компаний, осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ, вошли: Екатерина Григорьева (ПАО "Россети"), Яна Лысова (АО "Россельхозбанк"), Евгений Князев (АО "Росгеология"), Дмитрий Кузин (ПАО "Форвард Энерго"), Давид Погосбеков (EN+).В топ-5 лучших компаний, не подпадающих под действие закупочного законодательства, вошли – Анатолий Хебнев (ПАО "НЛМК"), Александр Ткаченко (ГК "ФСК"); Дмитрий Сахно (ГК "Северсталь"), Ксения Масчан (ООО "ВК" - группа VK); Михаил Калика (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь").Победителями в 10 отдельных номинациях стали Руслан Хальфин (ПАО "Т Плюс"), Артем Блинов (ПАО "ГК Самолет"), Анна Ермакова (ПАО "Московская Биржа"), Владимир Николашин (ПАО "РусГидро"), Денис Назаров ( АО "ЦЕМРОС"), Павел Данков (ГУП "Петербургский метрополитен"), Гагик Аветисян (группа компаний "Иннотех"), Татьяна Карасева (ПАО "Ростелеком"), Ольга Кравцова (АО "Сибирская Аграрная Группа"), Александр Тремасов (АО "МОСГАЗ").Кроме того, в этом году в рейтинге появились две новые номинации, в них лидерами стали: Любовь Логвинова (АО "Мосинжпроект") в номинации "Рост эффективности деятельности закупочного подразделения", Борис Пилипенко Борис (АО ГК "Эталон") в номинации "Лучшее управление закупочной деятельностью среди компаний-дебютантов рейтинга"."Вот уже в четвертый раз мы подводим итоги рейтинга качества управления закупочной деятельностью, что несомненно говорит о его востребованности. Мы видим особую значимость именно сегодня — в период трансформации рынков и существенного обновления лидеров закупок в компаниях. Наш рейтинг тоже меняется — в этом году в нем появились две новые номинации. По результатам рейтинга мы награждаем 100 лучших компаний, которые продемонстрировали высокий уровень развития ключевых составляющих закупочной системы в компании, в том числе по мнению профессионального сообщества", - сказал генеральный директор аналитической компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов.

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, евгений князев, михаил калик, россети, россельхозбанк