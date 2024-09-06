https://ria.ru/20240906/rets-1971017603.html

РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС

РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС - РИА Новости, 06.09.2024

РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:12

2024-09-06T12:12

2024-09-06T12:12

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

приморский край

россия

республика башкортостан

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по итогам восьми месяцев 2024 года и представил обновленный рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) в субъектах Российской Федерации, сообщает центр."5 сентября РЭЦ произвел очередной расчет рейтинга эффективности внедрения стандарта среди 85 российских регионов, реализующих национальный проект в сфере международной кооперации и экспорта. Так, на основе данных, содержащихся в онлайн системе мониторинга внедрения РЭС 2.0, по состоянию на 4 сентября (контрольная точка нацпроекта) лидером в рейтинге РЭС 2.0 стала Республика Башкортостан. Также в число лидеров в страновом рейтинге вошли Приморский край, Новосибирская, Ростовская и Орловская области", - говорится в сообщении.Региональный экспортный стандарт 2.0 представляет собой набор базовых инструментов, внедрение которых позволяет создать в регионах условия для осуществления и развития экспортной деятельности и направлено на обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в соответствии с целевыми индикаторами национального проекта."Внедрение инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 в современных условиях – масштабная и системная работа региональных органов власти и институтов развития, направленная на достижение стратегических целей по увеличению ННЭ. При этом активное участие региональных управленческих команд в реализации инструментов РЭС 2.0 позволяет упростить доступ бизнеса к мерам государственной поддержки, актуализировать действующие и запустить новые механизмы поддержки, а также повысить их эффективность", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель."Кроме того, мы совместно с регионами в рамках внедрения стандарта развиваем инфраструктуру поддержки как внутри страны, так и за рубежом. И в этом взаимодействии с регионами рейтинг эффективности внедрения стандарта представляет собой важный аналитический инструмент, позволяющий оценить продуктивность совместной деятельности центра и регионов по созданию условий, необходимых для раскрытия экспортного потенциала российских регионов" - добавил он.Работа по внедрению стандарта охватывает широкий набор мероприятий, среди которых разработка и реализация документов стратегического планирования экспортной деятельности, создание инфраструктуры поддержки экспорта, формирование системы подготовки кадров, обучение экспортеров и региональных управленческих команд, оказание мер поддержки компаниям, продвижение и популяризация экспортной деятельности в стране и за рубежом, а также другие мероприятия по развитию регионального экспорта.В свою очередь методология формирования рейтинга позволяет не только контролировать достижение показателей национального проекта, но и комплексно оценить усилия регионов по созданию на местах необходимых условий для осуществления и развития экспорта.Топ-10 регионов по итогам восьми месяцев 2024 года: Башкирия, Приморский край, Новосибирская область, Ростовская область, Орловская область, Омская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Липецкая область, Тульская область.С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240905/rets-1970773585.html

https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html

https://ria.ru/20240904/servis-1970521197.html

приморский край

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), приморский край, россия, республика башкортостан