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РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС - РИА Новости, 06.09.2024
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12:12 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/rets-1971017603.html
РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС
РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС - РИА Новости, 06.09.2024
РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:12
2024-09-06T12:12
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
приморский край
россия
республика башкортостан
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по итогам восьми месяцев 2024 года и представил обновленный рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) в субъектах Российской Федерации, сообщает центр."5 сентября РЭЦ произвел очередной расчет рейтинга эффективности внедрения стандарта среди 85 российских регионов, реализующих национальный проект в сфере международной кооперации и экспорта. Так, на основе данных, содержащихся в онлайн системе мониторинга внедрения РЭС 2.0, по состоянию на 4 сентября (контрольная точка нацпроекта) лидером в рейтинге РЭС 2.0 стала Республика Башкортостан. Также в число лидеров в страновом рейтинге вошли Приморский край, Новосибирская, Ростовская и Орловская области", - говорится в сообщении.Региональный экспортный стандарт 2.0 представляет собой набор базовых инструментов, внедрение которых позволяет создать в регионах условия для осуществления и развития экспортной деятельности и направлено на обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в соответствии с целевыми индикаторами национального проекта."Внедрение инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 в современных условиях – масштабная и системная работа региональных органов власти и институтов развития, направленная на достижение стратегических целей по увеличению ННЭ. При этом активное участие региональных управленческих команд в реализации инструментов РЭС 2.0 позволяет упростить доступ бизнеса к мерам государственной поддержки, актуализировать действующие и запустить новые механизмы поддержки, а также повысить их эффективность", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель."Кроме того, мы совместно с регионами в рамках внедрения стандарта развиваем инфраструктуру поддержки как внутри страны, так и за рубежом. И в этом взаимодействии с регионами рейтинг эффективности внедрения стандарта представляет собой важный аналитический инструмент, позволяющий оценить продуктивность совместной деятельности центра и регионов по созданию условий, необходимых для раскрытия экспортного потенциала российских регионов" - добавил он.Работа по внедрению стандарта охватывает широкий набор мероприятий, среди которых разработка и реализация документов стратегического планирования экспортной деятельности, создание инфраструктуры поддержки экспорта, формирование системы подготовки кадров, обучение экспортеров и региональных управленческих команд, оказание мер поддержки компаниям, продвижение и популяризация экспортной деятельности в стране и за рубежом, а также другие мероприятия по развитию регионального экспорта.В свою очередь методология формирования рейтинга позволяет не только контролировать достижение показателей национального проекта, но и комплексно оценить усилия регионов по созданию на местах необходимых условий для осуществления и развития экспорта.Топ-10 регионов по итогам восьми месяцев 2024 года: Башкирия, Приморский край, Новосибирская область, Ростовская область, Орловская область, Омская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Липецкая область, Тульская область.С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте РЭЦ.
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приморский край
россия
республика башкортостан
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экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), приморский край, россия, республика башкортостан
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Приморский край, Россия, Республика Башкортостан

РЭЦ представил рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по итогам восьми месяцев 2024 года и представил обновленный рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) в субъектах Российской Федерации, сообщает центр.
"5 сентября РЭЦ произвел очередной расчет рейтинга эффективности внедрения стандарта среди 85 российских регионов, реализующих национальный проект в сфере международной кооперации и экспорта. Так, на основе данных, содержащихся в онлайн системе мониторинга внедрения РЭС 2.0, по состоянию на 4 сентября (контрольная точка нацпроекта) лидером в рейтинге РЭС 2.0 стала Республика Башкортостан. Также в число лидеров в страновом рейтинге вошли Приморский край, Новосибирская, Ростовская и Орловская области", - говорится в сообщении.
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Региональный экспортный стандарт 2.0 представляет собой набор базовых инструментов, внедрение которых позволяет создать в регионах условия для осуществления и развития экспортной деятельности и направлено на обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в соответствии с целевыми индикаторами национального проекта.
"Внедрение инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 в современных условиях – масштабная и системная работа региональных органов власти и институтов развития, направленная на достижение стратегических целей по увеличению ННЭ. При этом активное участие региональных управленческих команд в реализации инструментов РЭС 2.0 позволяет упростить доступ бизнеса к мерам государственной поддержки, актуализировать действующие и запустить новые механизмы поддержки, а также повысить их эффективность", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
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"Кроме того, мы совместно с регионами в рамках внедрения стандарта развиваем инфраструктуру поддержки как внутри страны, так и за рубежом. И в этом взаимодействии с регионами рейтинг эффективности внедрения стандарта представляет собой важный аналитический инструмент, позволяющий оценить продуктивность совместной деятельности центра и регионов по созданию условий, необходимых для раскрытия экспортного потенциала российских регионов" - добавил он.
Работа по внедрению стандарта охватывает широкий набор мероприятий, среди которых разработка и реализация документов стратегического планирования экспортной деятельности, создание инфраструктуры поддержки экспорта, формирование системы подготовки кадров, обучение экспортеров и региональных управленческих команд, оказание мер поддержки компаниям, продвижение и популяризация экспортной деятельности в стране и за рубежом, а также другие мероприятия по развитию регионального экспорта.
В свою очередь методология формирования рейтинга позволяет не только контролировать достижение показателей национального проекта, но и комплексно оценить усилия регионов по созданию на местах необходимых условий для осуществления и развития экспорта.
Топ-10 регионов по итогам восьми месяцев 2024 года: Башкирия, Приморский край, Новосибирская область, Ростовская область, Орловская область, Омская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Липецкая область, Тульская область.
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте РЭЦ.
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ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Приморский крайРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
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