https://ria.ru/20240906/regulirovanie-1970941995.html

В Госдуму внесут проект о госрегулировании цен на продукты

В Госдуму внесут проект о госрегулировании цен на продукты - РИА Новости, 06.09.2024

В Госдуму внесут проект о госрегулировании цен на продукты

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T01:15

2024-09-06T01:15

2024-09-06T01:15

экономика

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, поправки в ФЗ "О торговле" будут внесены во пятницу на рассмотрение Госдумы. "Проектом настоящего федерального закона предлагается предусмотреть механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах предлагается, что размер предельных торговых наценок устанавливается высшим исполнительным органом субъекта РФ, но не может превышать для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, более 5% к отпускной цене производителя таких товаров, а для организаций розничной торговли - более 15%. "По нашему мнению, такое ограничение должно распространяться на мясо, рыбу, масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капуста, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого перечня правительства", - сообщил РИА Новости Миронов. По словам лидера партии, стоимость продуктов растет, "как на дрожжах", а ценники менеджерам и продавцам приходиться переписывать каждый день, причем разница между ценой закупки и реализации может отличаться в несколько раз, а в некоторых случаях - даже в десятки раз, что он считает недопустимым. "Постоянное необоснованное завышение цен ухудшает материальное положение граждан и приводит к еще больше обнищанию малоимущих семей. Многие россияне сегодня тратят на продукты более половины своего дохода, и немало тех, кому катастрофически не хватает денег на полноценное питание", - отметил парламентарий. В заключении он добавил, что в случае принятия данной инициативы, например, средняя стоимость литра молока составит около 44 рубля за литр, что он считает справедливым.

https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html

https://ria.ru/20240605/zakonoproekt-1950547027.html

https://ria.ru/20240829/pitanie-1969094546.html

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экономика, россия, сергей миронов, госдума рф